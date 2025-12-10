華中橋機車道三連彎死亡車禍 劉耀仁籲恢復直行或開放汽機車共道

華中橋7年前增設匝道銜接水源快速道路，並調整機車道動線，新北市中和區往萬華方向，從直行改成急轉三連彎。（議員劉耀仁提供）

台北市政府為改善萬華區富民路交通，在華中橋增設匝道銜接水源快速道路，並且調整機車道動線，新北市中和區往萬華方向，從直行改成急轉三連彎。6旬男子10月行經引道彎道自摔不治，家屬與議員劉耀仁、市府官員今天前往現場會勘。家屬表示，事發後返回現場牽車時，又在同一位置目睹騎士自撞受傷，而且該路段護欄滿布新舊撞擊痕跡，顯示並非個案意外；劉耀仁主張，恢復原有直行車道，或是比照中正橋開放汽機車共道，市府則說3個月檢討評估。

家屬指出，岳父出事當天晚上曾下雨，但騎車途經彎道時已無雨，車速不快也沒撞到護欄，質疑是因轉彎幅度過大，導致摔地頭部重創身亡。隔幾天返回現場牽車時，又看到年輕騎士自撞斷了2顆牙，觀察發現鄰近護欄已從6年前的完好無缺，逐年累積多道撞擊痕跡，喊話政府可以給汽車方便，也應還給機車族安全的路。

請繼續往下閱讀...

劉耀仁說，7年前市府增設匝道，排擠原有機車道空間，機車動線被迫改成三段急彎，彎道視距不足，大小事故頻傳，要求交通局和新工處立即啟動道路安全評估，能否恢復原有直行車道，如果無法改彎取直，可比照中正橋或光復橋，開放汽機車共用車道，限期內提出具體改善計劃，不能再以零碎設施改善面對市民用路安全。

市府回應，機車彎道曲線、傾角均依市區道路及附屬設施規範設計，三處長度約160公尺、寬度3.5公尺，新工處和交通局將針對道路硬體設施及交通部分，3個月評估研議改善方案，改善前會先辦理會勘，看看有無辦法增設警示標誌與標示。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法