提升萬丹紅豆競爭力 綠委徐富癸協助建置產銷履歷

立委徐富癸（中）、屏東縣議員許展維（左2）攜手中央6機關辦講習，農糧署分署長賴明陽（右2）、高雄區農業改良場場長羅正宗（右）等人都到田間關心紅豆生長狀況。（記者羅欣貞攝）

為強化萬丹紅豆的生產管理、提升產銷履歷推動效能及用藥安全，民進黨立法委員徐富癸與屏東縣議員許展維今（10）日在萬丹鄉廈北社區聯合舉辦「紅豆產銷履歷建置及推動用藥安全講習」，邀請農糧署、動植物防疫檢疫署、高雄區農業改良場、關務署、海巡署及屏東縣政府農業處與會，並於座談後前往紅豆產區現勘，了解田間管理、外銷需求與農民面臨的實際問題。

立委徐富癸表示，萬丹紅豆是屏東代表性的特色農產，但要在國內外市場站穩腳步，從田間管理、用藥安全到產銷履歷，每一環都要扎實提升。萬丹農民近年更遭遇綠鬣蜥入侵，紅豆嫩芽常被啃食殆盡，造成嚴重損害。他已在立法院總質詢中向行政院與農業部強力反映農民困境，並成功爭取追加7000萬元防治經費，用於補助專業獵人、協助農民圍網與驅蜥所需資材，盼能降低綠鬣蜥危害，守住農民辛苦的收成。同時也要協助產地提升整體競爭力，讓「安全、可溯源的屏東紅豆」成為品牌。

請繼續往下閱讀...

屏東縣議員許展維指出，全國紅豆種植面積約5500公頃，屏縣佔近4000公頃，其中萬丹鄉近2000公頃，為全國之最，目前加入產銷履歷不到500公頃。萬丹種紅豆歷史悠久，品質備受肯定，但面對市場變動與外來危害，田間管理及產銷履歷更需要全面提升。

農糧署分署長賴明陽表示，紅豆是屏東重要外銷作物，目前導入產銷履歷的面積仍有限。透過講習，將協助農民深入理解產銷履歷制度、田間紀錄要求與採後處理標準，提升產品一致性，有助拓展更多高價市場。

屏東縣政府農業處技正吳振碩表示，縣府將持續協助農民合作供貨、推動選別與包裝規格化，使萬丹紅豆在品質與安全上更具國際競爭力。

從小就和家人一起種紅豆的屏縣萬丹鄉水泉村長李協振表示，雖然還沒有加入產銷履歷，但已知道加入的好處，目前正召集農民們組成產銷班盡快申請產銷履歷。

屏縣萬丹鄉水泉村長李協振種紅豆種了一輩子，他表示，正召集農民組成產銷班加入產銷履歷。（記者羅欣貞攝）

立法委員徐富癸與屏東縣議員許展維10日在萬丹鄉廈北社區聯合舉辦「紅豆產銷履歷建置及推動用藥安全講習」，農民熱烈參與。（記者羅欣貞攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法