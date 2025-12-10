中油澎湖營業處 獲小資職場健康獎

中油澎湖區營業處，榮獲今年職場健康獎。（中油澎湖區營業處提供）

台灣中油公司澎湖營業處榮獲今年績優健康職場「小資職場健康獎」，成為小型職場推動全方位員工照護的典範 。該處以「以人為本的健康關懷」為核心理念，透過提高預算、軟硬體升級及多元活動，成功將僵硬的安全衛生政策轉化為有溫度的職場文化，守護近百位員工的身心健康。

雖然澎湖處員工總數僅98人，但在健康促進資源投入上不遺餘力 。去年將相關經費大幅提高至331萬元，成長幅度達18.41%，其中特別將員工健檢預算從每人2200元提升至2600元，並針對高風險族群安排護理師進行個別健康指導。處長劉進参更帶領員工參與淨灘、捐血及健走等活動，展現首長對健康政策實質支持。

在具體推動成果方面，中油澎湖處舉辦的「燃脂享瘦挑戰賽」成效顯著，共46位員工參與，總減重公斤數達129.6公斤。此外，為預防離島高溫作業風險，該處落實熱危害預防措施，並建置完善的員工協助方案（EAP），提供每位員工每年8小時的免費心理諮商與法律諮詢，兼顧生理與心理層面的照護。

除了內部照護，中油澎湖處也將健康活動擴及眷屬與社區，響應ESG永續發展目標。去年的「擁抱海洋永續前行」淨灘活動吸引了88%的高參與率，不僅凝聚了同仁向心力，也實踐了企業社會責任。

中油澎湖處工安師羅巧娥表示，推動健康促進的初衷，是用柔軟的關懷取代生硬教條 ，真正落實「健康職場、幸福企業」的承諾。

獲得衛生福利部優良健康職場獎，中油澎湖區營業處受到肯定。（中油澎湖區營業處提供）

