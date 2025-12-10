為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    中油澎湖營業處 獲小資職場健康獎

    2025/12/10 13:34 記者劉禹慶／澎湖報導
    中油澎湖區營業處，榮獲今年職場健康獎。（中油澎湖區營業處提供）

    中油澎湖區營業處，榮獲今年職場健康獎。（中油澎湖區營業處提供）

    台灣中油公司澎湖營業處榮獲今年績優健康職場「小資職場健康獎」，成為小型職場推動全方位員工照護的典範 。該處以「以人為本的健康關懷」為核心理念，透過提高預算、軟硬體升級及多元活動，成功將僵硬的安全衛生政策轉化為有溫度的職場文化，守護近百位員工的身心健康。

    雖然澎湖處員工總數僅98人，但在健康促進資源投入上不遺餘力 。去年將相關經費大幅提高至331萬元，成長幅度達18.41%，其中特別將員工健檢預算從每人2200元提升至2600元，並針對高風險族群安排護理師進行個別健康指導。處長劉進参更帶領員工參與淨灘、捐血及健走等活動，展現首長對健康政策實質支持。

    在具體推動成果方面，中油澎湖處舉辦的「燃脂享瘦挑戰賽」成效顯著，共46位員工參與，總減重公斤數達129.6公斤。此外，為預防離島高溫作業風險，該處落實熱危害預防措施，並建置完善的員工協助方案（EAP），提供每位員工每年8小時的免費心理諮商與法律諮詢，兼顧生理與心理層面的照護。

    除了內部照護，中油澎湖處也將健康活動擴及眷屬與社區，響應ESG永續發展目標。去年的「擁抱海洋永續前行」淨灘活動吸引了88%的高參與率，不僅凝聚了同仁向心力，也實踐了企業社會責任。

    中油澎湖處工安師羅巧娥表示，推動健康促進的初衷，是用柔軟的關懷取代生硬教條 ，真正落實「健康職場、幸福企業」的承諾。

    獲得衛生福利部優良健康職場獎，中油澎湖區營業處受到肯定。（中油澎湖區營業處提供）

    獲得衛生福利部優良健康職場獎，中油澎湖區營業處受到肯定。（中油澎湖區營業處提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播