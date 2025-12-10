馬公東衛坑道探險召集令 12月14日東衛天后宮見

神秘東衛坑道，12月14日化身密室逃脫。（澎湖縣政府旅遊處提供）

澎湖最強限定活動-【光與影：穿越東衛的歷史】發出探險召集令，召集所有探險家參加，體驗一場前所未有的「沉浸式」活動，澎湖東衛天后宮「光與影」主題市集x坑道密室逃脫，限時啟動，12月14日（週日）將歷史、文創、美食與懸疑的解謎遊戲完美融合，地點就在古老的東衛天后宮與充滿神秘色彩的東衛坑道。

第一重挑戰：【光與影】主題市集，夜晚攤位將在光影交錯中呈現，夜幕＋光影＋市集，直接變身澎湖最夢幻打卡現場。逛遍在地美食、手作工藝以及現場表演帶給你最詩意且獨特的購物體驗。

請繼續往下閱讀...

第二重挑戰：【新兵任務】坑道密室逃脫，探險者將化身為接到機密任務的「新兵」，進入東衛天后宮的神秘隧道。

探險者運用手中的微光，破解隱藏在影子裡的暗號，考驗民眾的機智、勇氣與團隊合作。​探險者將賦予勇士徽章，闖關遊戲後，被贈與一把光影劍，再帶上「劍」踏入英雄路。注意名額有限，現場報名搶先解鎖任務！體驗一場前所未有的「沉浸式」活動。

12月14日下午3時30分密室逃脫開始，下午5時闖關遊戲、團康活動開始，地點：東衛天后宮前廣場，召集所有探險家、影之獵人、光之新兵，澎湖東衛天后宮與神秘坑道即將「全面解鎖」。今年不只升級，是直接開掛級大進化，人人配備「光影劍」，全場可自由光影對打。

神秘東衛坑道，將上演光與影對決。（澎湖縣政府旅遊處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法