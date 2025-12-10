竹東掩埋場仍見垃圾引質疑 竹縣環保局：僅做轉運、當週處理

新竹縣政府環保局表示，竹東鎮掩埋場目前僅做轉運垃圾使用，每週約400公噸，並都在當週轉運到焚化爐處理。（新竹縣政府提供）

針對時代力量黨主席王婉諭質疑竹東鎮掩埋場垃圾未全數清除，新竹縣政府環保局回應，竹東場內暫置裸露垃圾於今年5月21日由環境部環境管理署現場確認已完成清除，目前僅做轉運垃圾使用，每週約400公噸，都在當週轉運到焚化爐處理；另掩埋場明年將施作邊坡覆土綠化及增設轉運污染防制設施。

環保局表示，竹東鎮衛生掩埋場於民國65年10月啟用，72年被劃入自來水水質水量保護區，95年7月停用封閉。但受到垃圾處理量能問題影響，該場自98年4月至105年2月止協助縣內原鄉地區垃圾進場暫置後統一轉運，其後僅竹東鎮垃圾進場暫置後轉運，近年受垃圾代處理量能減少的影響，竹東掩埋場內逐漸累積裸露暫置垃圾。

近兩年縣府積極調度、清除竹東掩埋場內暫置垃圾，包含掉落場內邊坡的垃圾，經環管署會同專家現勘，確認邊坡剩餘垃圾應為多年前已掩埋垃圾，建議以覆土綠化方式處理，暫置垃圾今年5月14日全數清除，5月21日由環管署現場確認已完成清除。

經竹東鎮公所評估，竹東掩埋場仍有執行轉運工作需求，縣府協助公所向環管署爭取補助辦理整頓工程，該計畫已獲核定，規劃設計案11月20日決標，目前正辦理設計中。

環保局強調，竹東掩埋場自本年上半年完成暫置垃圾清除後，僅做轉運垃圾使用，並無掩埋行為。場區分為1至4期，設有臨時轉運區域、縱橫向截流溝、集水井、滯洪池、曝氣池等設施，由竹東鎮公所管理並派駐人員於檢查站。

竹東鎮每周產生垃圾量約400公噸，皆於產生當周轉運至焚化爐完成處理。5月15日以來累計清運1萬1782公噸垃圾，由環保局提供同量處理量能全數妥善處理無暫置，分別送往竹縣焚化爐及外縣市焚化設施。

另外，新竹縣高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）自啟動試運轉以來，皆以處理新竹縣垃圾為主，並已協助處理縣府交付垃圾逾8萬3000公噸。正式運轉後該設施將持續以縣府交付垃圾為第一優先處理對象，除能妥善處理縣民每日產生日常垃圾，也可以協助清除過往暫置垃圾。#

新竹縣政府環保局表示，竹東暫置垃圾於今年5月14日全數清除，5月21日由環管署現場確認已完成清除。（新竹縣政府提供）

