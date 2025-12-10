為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    竹東掩埋場仍見垃圾引質疑 竹縣環保局：僅做轉運、當週處理

    2025/12/10 12:57 記者廖雪茹／新竹報導
    新竹縣政府環保局表示，竹東鎮掩埋場目前僅做轉運垃圾使用，每週約400公噸，並都在當週轉運到焚化爐處理。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府環保局表示，竹東鎮掩埋場目前僅做轉運垃圾使用，每週約400公噸，並都在當週轉運到焚化爐處理。（新竹縣政府提供）

    針對時代力量黨主席王婉諭質疑竹東鎮掩埋場垃圾未全數清除，新竹縣政府環保局回應，竹東場內暫置裸露垃圾於今年5月21日由環境部環境管理署現場確認已完成清除，目前僅做轉運垃圾使用，每週約400公噸，都在當週轉運到焚化爐處理；另掩埋場明年將施作邊坡覆土綠化及增設轉運污染防制設施。

    環保局表示，竹東鎮衛生掩埋場於民國65年10月啟用，72年被劃入自來水水質水量保護區，95年7月停用封閉。但受到垃圾處理量能問題影響，該場自98年4月至105年2月止協助縣內原鄉地區垃圾進場暫置後統一轉運，其後僅竹東鎮垃圾進場暫置後轉運，近年受垃圾代處理量能減少的影響，竹東掩埋場內逐漸累積裸露暫置垃圾。

    近兩年縣府積極調度、清除竹東掩埋場內暫置垃圾，包含掉落場內邊坡的垃圾，經環管署會同專家現勘，確認邊坡剩餘垃圾應為多年前已掩埋垃圾，建議以覆土綠化方式處理，暫置垃圾今年5月14日全數清除，5月21日由環管署現場確認已完成清除。

    經竹東鎮公所評估，竹東掩埋場仍有執行轉運工作需求，縣府協助公所向環管署爭取補助辦理整頓工程，該計畫已獲核定，規劃設計案11月20日決標，目前正辦理設計中。

    環保局強調，竹東掩埋場自本年上半年完成暫置垃圾清除後，僅做轉運垃圾使用，並無掩埋行為。場區分為1至4期，設有臨時轉運區域、縱橫向截流溝、集水井、滯洪池、曝氣池等設施，由竹東鎮公所管理並派駐人員於檢查站。

    竹東鎮每周產生垃圾量約400公噸，皆於產生當周轉運至焚化爐完成處理。5月15日以來累計清運1萬1782公噸垃圾，由環保局提供同量處理量能全數妥善處理無暫置，分別送往竹縣焚化爐及外縣市焚化設施。

    另外，新竹縣高效能垃圾熱處理設施（焚化爐）自啟動試運轉以來，皆以處理新竹縣垃圾為主，並已協助處理縣府交付垃圾逾8萬3000公噸。正式運轉後該設施將持續以縣府交付垃圾為第一優先處理對象，除能妥善處理縣民每日產生日常垃圾，也可以協助清除過往暫置垃圾。#

    新竹縣政府環保局表示，竹東暫置垃圾於今年5月14日全數清除，5月21日由環管署現場確認已完成清除。（新竹縣政府提供）

    新竹縣政府環保局表示，竹東暫置垃圾於今年5月14日全數清除，5月21日由環管署現場確認已完成清除。（新竹縣政府提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播