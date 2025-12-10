11專科可動刀醫美恐翻盤 石崇良點名家醫、急診訓練落差大

衛福部長石崇良今（10日）受訪表示，從住院醫師訓練內容比較，「急診科跟家庭醫學科，跟其他外科系之間，其實是有明顯落差」，兩科是否適合納入「大外科」仍待討論。（記者邱芷柔攝）

衛福部上週與醫界討論後，對可執行美容醫學手術的11個部定專科形成初步共識。不過衛福部長石崇良今（10日）受訪表示，從住院醫師訓練內容比較，「急診科跟家庭醫學科，跟其他外科系之間，其實是有明顯落差」，兩科是否適合納入「大外科」仍待討論，且即便列入大外科，也不代表可執行所有醫美外科手術，後續修法方向將朝更細緻的風險分級與科別對應調整，衛福部下午將再邀集11個專科醫學會與醫師公會全聯會討論。

依草案規定，執行美容醫學手術的醫師須具有「大外科」資格，上週會議列出的11科包括外科、骨科、神經外科、整形外科、泌尿科、婦產科、眼科、耳鼻喉科、急診醫學科、皮膚科與家醫科。

石崇良說，醫事司調出各科住院醫師訓練計畫比對，家醫科與急診科在手術相關訓練上與外科系確實存在差距，他個人認為不宜直接納入大外科。他也解釋，像是急診科過去被歸類為大外科，是因須處理創傷，但實際開刀訓練仍與外科系不同，未來應回到專業訓練基礎重新檢視。

石崇良表示，大外科的認定不代表可執行所有醫美手術，例如眼科外科訓練主要集中於顏面部，是否具備執行其他部位手術的能力仍待釐清，因此未來將依手術風險與部位，重新對應專科資格。對於高風險手術的認定，他也說，過去以抽脂單次1500c.c.作為界線並不合理，檢視案例後發現風險與麻醉方式更相關，因此未來凡是「全身麻醉的抽脂手術」都應列為高風險，並限制可執行的專科，像是生殖器整形也將納入高風險項目，並依性別與部位區分，例如男性以整形外科與泌尿科為主，女性則可能包含婦產科。

石崇良說，原列為可執行第三級、最高風險手術的11個部定專科「不會全部都能執行」，相關科別仍有調整空間，家醫與急診是否可透過補強訓練銜接仍需評估，並強調上次會議僅為團體代表共識，非行政機關最終定案。

他補充，目前草案已解決「直美」問題，後續重點將放在大外科範圍是否調整、高風險手術項目，及手術與專科別的對應規範。至於部分診所對評鑑有壓力，他表示改採「認證」並非不可，但認證單位須具公信力、內容也需經衛福部認可，衛福部尊重專業自律，將觀察認證的參與度與通過率，預估需一至兩年，並規劃建立查詢專區，公開醫美診所的專科別與證書，讓民眾清楚了解實際執行項目，讓資訊透明。

