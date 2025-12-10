游錫堃力促宜蘭市11號道路終動土 預計明年10月完工

宜蘭市公所配合都市計畫發展，爭取開闢連接東港路二段及校舍路的宜蘭市11號道路，今天舉行動土典禮。（宜蘭市公所提供）

宜蘭市公所配合都市計畫發展，爭取開闢連接東港路二段及校舍路的宜蘭市11號道路，總經費近4億元，前立法院長游錫堃任內力促，今天舉行動土典禮，預計明年10月完工，未來將能有效分散車流，紓解火車站周邊及宜蘭市東區的交通瓶頸。

宜蘭市公所爭取生活圈道路交通系統建設計畫，獲內政部國土管理署及宜蘭縣政府補助開闢11號計畫道路，工程經費9000萬元，用地費約2億9369萬元，合計3億8369萬元。其中，中央挹注2億2830萬元，縣府補助4000萬元，其餘公所自籌。

11號道路鄰近火車站、轉運站、醫院及學區，平日上下課尖峰時段車流量高，假日則因轉運站使用頻繁，造成周邊路口交通瓶頸，未來開通後，長430公尺，寬度20公尺，並配置雙向4車道及人行道，將與現有10號道路形成區域路網，有效分散車流。

宜蘭市長陳美玲說，11號道路能夠順利開闢，要特別感謝前立法院長游錫堃任內期間鼎力支持，同時也謝謝中央、地方積極協助與持續關注，隨著宜蘭轉運站的啟用，以及站前10號道路、民權路、站前廣場的完工，11號道路開闢後，將打通宜蘭市東區的交通任督二脈。

陳美玲說，11號道路有助分散東港路及校舍路車流，紓解周邊交通壅塞問題，除引導車流、人流，還能擴大地方交通乘載能量，預計明年1月開工，同年10月完工。

宜蘭市開闢11號道路（中間紅色區域），預計明年1月開工，同年10月完工。（宜蘭市公所提供）

