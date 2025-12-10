為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    首都獅子會贊助反毒反詐英文演講比賽 新北英文高手齊聚中和高中

    2025/12/10 12:30 記者吳仁捷／新北報導
    新北市教育局、首都獅子會推廣預防犯罪扎根，今天在中和高中舉辦新北市高中職「反毒、反霸凌、反飆車及反詐騙」高中英文演講比賽決賽，獅子會長王建智（右二）頒贈助學金，由中和高中校長蔡春來（左二）、樹林高中校長曹永央（右一）代為受獎，為頒獎揭幕。（記者吳仁捷攝）

    新北市教育局、首都獅子會推廣預防犯罪扎根，今天在中和高中舉辦新北市高中職「反毒、反霸凌、反飆車及反詐騙」高中英文演講比賽決賽，獅子會長王建智（右二）頒贈助學金，由中和高中校長蔡春來（左二）、樹林高中校長曹永央（右一）代為受獎，為頒獎揭幕。（記者吳仁捷攝）

    新北市教育局、首都獅子會推廣預防犯罪從小扎根，今天在中和高中舉辦新北市高中職「反毒、反霸凌、反飆車及反詐騙」高中英文演講比賽決賽，吸引中和高中、樹林高中及南山高中等7校，19名脫穎而出的高中職生選手們，同場演說，由各高中教師擔任專業評審，選出得獎學生；主辦單位也邀請教官、警方呼籲毒品、詐騙等危害，希望讓學生們寓教於樂參與反毒，也認識新興犯罪型態，提升自我保護。

    首都獅子會與中和高中、樹林高中及新北高中合辦的新北高中職生「反毒、反霸凌、反飆車及反詐騙」演講比賽，今天一早在中和高中登場，獅子會長王建智表示，由於會內三位獅友都曾任中和高中家長會長，與中和高中很有淵源，今年反毒、反詐演講比賽進入第六屆，累計贊助上百萬元獎金、助學金，讓學子們學英文也能認識新興犯罪，遠離毒品、霸凌、飆車及詐騙等危害。

    中和高中校長蔡春來表示，由獅友們贊助的新北高中職演講比賽，向全新北高中校園廣徵報名，各校初選後，選出全校英文演說能力數一數二的學生，今天參加決賽，每位參賽者展現超齡台風及口條，尤其是全英文呈現，台下的評審、師生們都聚精會神聆聽、觀摩，堪稱一場英文演說饗宴。

    經過激烈競賽，評選結果出爐，由南山高中楊宇澔奪冠、中和高中白明隴奪得第二名，林口高中蘇盈璇、南山高中郭冠岺並列第三名；評審也以英文講評，他們點出，參賽者都是各校英文演說的佼佼者，認為上台後應該更有自信，先從容自我介紹，再揮灑演講，也要注意不要顧著看稿，視線忽略群眾，建議參賽者們，要努力、賣力吸引台下目光，朝一位好的英語演說者的方向努力。

    ☆少一份毒品就多一份健康，自由時報提醒您遠離毒品☆

    ☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播