跟著《大濛》遊台南 崇德市場吃燒餅、看成大老樹一路玩到百年餅舖

朝聖追「大濛式台南散步線」，必到崇德市場慶雲燒餅店吃「金馬燒餅」。（記者洪瑞琴攝）

金馬最大贏家《大濛》爆紅後，「台南味」成為全台最熱門的旅遊關鍵字，也讓許多觀眾開始想親自走進那些彷彿會被拍進鏡頭的場景，敲碗追「大濛式台南散步線」，從崇德市場一路玩到百年餅舖，用最接地氣的方式感受城市魅力。

行程可從東區的崇德市場開跑。市場裡的活力、香氣和攤販互動，是最道地的台南日常。影迷笑說：「吃一口慶雲的熱燒餅，就是走進《大濛》的生活感。」簡單、樸實、卻讓人念念不忘。

吃飽後轉向北區成功大學力行校區（市定古蹟原日本陸軍醫院），目前有成功大學台文系館。紅磚建築、百年老樹與林蔭，光影美得像電影分鏡。其實這裡已成拍照秘境，婚紗照與網美打卡點，南市消防隊新的宣傳照也在這裡取景。

再往中西區走，來到充滿歷史紋理的市定古蹟陳一鶴醫師故居。這棟老宅保留著復古木窗、斑駁外牆面及圍牆水泥「拉毛」百年建築風情，隨便站著、蹲著（模仿劇中人物暗躲後巷牆角鏡位）都像是拍海報。

最後一站是信義街的舊來發餅店。椪餅、傳統糕餅與濃濃古早味，就像台南的時間被揉進餅皮裡。影迷說，看完《大濛》再吃這種百年餅舖的味道，會突然懂了「原來台南是用時間在說故事」，附近周邊還有赤崁樓文化園區、石精臼小吃、全美老戲院可逛，都能替行程收下滿分句點。

近年台南拍攝能量持續上升，《大濛》再度把「城市即場景」推向金馬殿堂。從老宅、巷弄、菜市場到校園光影，都是影劇最愛的元素。無論是影迷、旅人，還是想找個地方慢慢走、慢慢看，這條「大濛散步線」都能讓民眾用最輕鬆的方式，看見台南最好看的日常。

成功大學力行校區，綠樹、紅磚交織美麗。（記者洪瑞琴攝）

成功大學力行校區紅磚光影長廊。但要注意平日上課時間勿走動打擾。（記者洪瑞琴攝）

台南市定古蹟陳一鶴醫師故居，外觀以幾何圖形元素、外牆拉毛裝飾，呈現當時建築藝術美感。（記者洪瑞琴攝）

台南市定古蹟陳一鶴醫師故居，仍可窺見庭院形制優美。（記者洪瑞琴攝）

