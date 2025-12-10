美對等關稅變數不影響進度 彭啓明：高碳洩漏事業認定年底公布

我國碳費制度今年上路，明年開始收費；環境部長彭啓明強調，不論年底前美對等關稅是否宣布，高碳洩漏風險事業審核原則仍會在月底公布細節；示意圖。（資料照）

我國碳費制度今年上路，明年開始收費；環境部長彭啓明強調，不論今年年底前美對等關稅是否宣布，高碳洩漏風險事業審核原則仍會在年底公布細節。

明年碳費定價為每公噸新台幣300元，徵收對象以今年溫室氣體排放量計算；若依「自主減量計畫管理辦法」，應繳交碳費的事業單位有提出自主減量計畫，經環境部審核通過，明年繳費時可適用每公噸50元或100元的優惠費率；若徵收對象屬高碳洩漏風險事業，只要提出自主減量計畫經審查通過，可再打2折。

環境部統計，今年共有430間廠家繳交自主減量計畫，佔收費對象9成以上，其中約16%選減碳較嚴格指定減量目標、84%選擇另一方案。

環境部今日舉辦「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」，彭啓明出席致詞並接受媒體聯訪時表示，目標今年年底完成自主減量計畫初審。但因為環境部在審查上較為嚴格，因此初審約有1/3廠家需補件，但他認為「補件是好事」，可以檢視結果是否完整，這部分也會給予廠家一定天數補件。

目前高碳洩漏風險事業分成層次一、二，分別為行業別認定及為了維護產業國際競爭力的個案申請，彭啓明指出，目前高碳洩漏風險事業認定原則與初版規劃差不多，不過，因應美國對等關稅影響，環境部與經濟部正討論高碳洩漏風險事業審核原則；台灣受到關稅衝擊的範圍大致已清楚，因此不論年底前美對等關稅是否會宣布，高碳洩漏風險事業審核原則都會在月底公布細節。

