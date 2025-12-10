桃園市2國手挑戰亞洲技能競賽 贏回1金1銀為國爭光

國立台北科技大學附屬桃園農工學生林宥融贏得亞洲技能競賽「工業控制」職類金牌。（桃園市政府提供）

第3屆亞洲技能競賽國手中有2位桃園市代表，分別是國立台北科技大學附屬桃園農工學生林宥融、私立永平工商學生許佳玉，日前於競賽中分別贏回「工業控制」、「餐飲服務」職類的金、銀牌，為國爭光，也成為桃園市其他有意參加技能競賽學生的榜樣。

林宥融分享，面對亞洲技能競賽的巨大競爭壓力，他於第1天設備安裝過程，因突發的安全要求，而被打亂自己的操作節奏，意外鑽錯孔位，而第3天程式評分時也因人機畫面出現設定疏失，又嚴重失分；當時他一度認為自己無緣拿到獎牌，還好指導老師的鼓勵，讓他堅持到底，才能順利奪金。

「奇蹟奪金的成果，對我而言，是通往世界技能競賽前的最好磨練」，林宥融說，他會將失誤與收穫都化為動力，更努力地準備國際賽。

贏得「餐飲服務」職類銀牌的許佳玉則早在4年前就接觸選手訓練，她說，剛開始訓練時，她許多動作都不熟練，靠著老師、學長姐們耐心地陪著她找問題、修動作、練細節，她才逐漸進步，後來甚至為了專心備戰，她還休學1年投入國手訓練，如今能在國際舞台上表現亮眼，一切付出與辛苦都值得了。

桃園市政府教育局指出，今年的亞洲技能競賽吸引31個國家、超過300位選手參加，競爭激烈，市府未來會持續將技職教育視為人才培育的重點工程，給予設備資源等支持，並鼓勵師長們「溫暖陪伴、耐心指導」，成為選手們的堅實後盾。

私立永平工商學生許佳玉贏得亞洲技能競賽「餐飲服務」職類銀牌。（桃園市政府提供）

