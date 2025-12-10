竹東高中推動國際青少年交流營社會服務 扶輪社募捐助實踐教育公益

國立竹東高中成立國際青少年交流營社會服務；新竹扶輪社偕同台灣扶輪鎏金聯盟、國際扶輪3501地區新竹區第一分區各社共同募得26餘萬元捐贈該校，希望實踐教育公益。（記者廖雪茹攝）

新竹科學園區為台灣科技重鎮，國立竹東高中為拓展青少年的視野，爭取國際交流與資源分享，推動成立國際青少年交流營社會服務；新竹扶輪社偕同台灣扶輪鎏金聯盟、國際扶輪3501地區新竹區第一分區各社共同募得26餘萬元捐贈竹東高中，希望實踐教育公益、培養在地學子國際觀。

台灣扶輪鎏金聯盟甫於新竹豐邑喜來登大飯店成立，同時歡慶新竹扶輪社71週年社慶。該聯盟主要成員為台北、基隆、台南、高雄及新竹等5個扶輪社參與。聯盟首屆主席台北扶輪社69屆前社長Jack Tsai表示，此聯盟創造機會，除了共同服務計畫外，彼此聯繫更為緊密，傳承扶輪精神，進而「成就自我，造就他人」意義深遠。

聯盟今年度輪值主委新竹扶輪社前社長林家慶表示，台灣因台積電的晶片先進製程，獨步全球，也布局世界各地。青少年的養成教育，科技各項專業知識，台灣新竹為眾所矚目的核心重鎮。各個國家，多有青少年交流意願及計劃，竹東高中距離新竹科技園區6.8公里，校長詹文克及學校師長具國際視野，不僅成立竹東高中扶少團，並多次熱心溝通協調各界，爭取經費。

竹東高中國際青少年交流營社會服務由新竹扶輪社、台灣扶輪鎏金聯盟及國際扶輪3501地區新竹區第一分區各社合辦，促成180人國際學生（含扶輪國際交換學生約20位）交流與會，並安排參訪等，由新成立竹東高中扶少團為主要服務承辦，同時也訓練扶少團國際化服務機會。多國家、地區，不同文化的青少年交流，期讓位於新竹的竹東小鎮，成為國際青少年交流中心，望眼全世界，踏上國際舞台。

國際扶輪3501地區總監劉正輝應邀頒發感謝狀，新竹扶輪社社長施懷豐代表捐出象徵愛心的大支票，由竹東高中校長詹文克代表受贈，期號召各扶輪社發揮「取之於社會、用之於教育」善心，積極參與公益活動，善盡社會責任。

