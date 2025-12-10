「新北創力坊」招募30組團隊進駐 扶植數位科技新創接軌國際

今年新北創力坊率3大新創團隊出征韓國科技盛會NextRise，拓展海外市場。（新北市青年局提供）

新北市府為扶植新創企業，打造加速器計畫，第22期「新北創力坊」即日起至明年1月5日開放個人創業或新創團隊進駐申請，預計招募30組團隊，提供實體辦公室、共同工作空間及虛擬進駐等3種進駐方式，進駐時間為明年2月1日起，為期1年，對科技新創產業有興趣的青年團隊，可到新北市青年局官網下載報名簡章申請。

新北創力坊在三重區捷運台北橋站3樓，辦公空間近400坪，有13間獨立辦公室與28個共同工作座位，提供專業顧問輔導、創業課程、海外補助及國際展會曝光機會。

青年局長邱兆梅表示，「新北創力坊」有12年的完整輔導經驗，近2年不僅協助9組進駐團隊成功募資，年底累積投資額更將突破3億元，是新北市幫助青年新創落地的重要基地，新北創力坊聚焦科技與智慧城市領域，提供免費營業登記、商業模式優化、市場驗證到資金媒合的一條龍服務，她強調，讓新創團隊加速成長，成功從技術研發到商業落地，並具備拓展國際市場的能力，是青年局的重要目標。

青年局指出，基地已培育逾300組新創團隊，愛吠的狗娛樂公司已與20多家新客戶簽署MOU、完成3000萬元Pre-A輪募資；宇宙製造公司首創AI SOLLY虛擬助教，協助600所學校改善特教生的社交溝通訓練；介觀生醫公司以即時病理顯微技術，入選美國柏克萊大學Skydeck加速器。

新北創力坊營運單位領濤新創執行長蘇榮智表示，新北創力坊每年會舉辦各種新創交流活動，最具代表性為「New Taipei Demo Day」，已成新北重要的新創盛會。

今年7月洛杉磯加速器Larta創辦人Rohit Shukla在新北創力坊分享新創到美國落地計畫。（新北市青年局提供）

2025 New Taipei Demo Day，讓新創團隊展現創業能量。（新北市青年局提供）

新北創力坊提供28席的共同工作空間。（新北市青年局提供）

新北創力坊提供6到10人的獨立辦公室。（新北市青年局提供）

