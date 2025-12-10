她許願「冰品8.5元」中國蜜雪冰城來台開店 全網吐槽：科技與狠活

中國知名手搖飲連鎖品牌「蜜雪冰城」。（資料照，法新社）

全球各國不時爆發各種食安問題，自詡任何領域都是世界實力第一的中國，更是幾乎每月都會爆出有商家濫用「科技與狠活」，被大量消費者投訴的亂象。近期一名女網友宣稱，她去日本旅遊期間，吃到來自中國連鎖手搖品牌「蜜雪冰城」的冰淇淋，認為一支只賣8.5元CP值爆表，還敲碗許願來台開店，該文一出，反而湧入許多受害者吐槽。

女網友在Dcard以「為啥台灣沒有蜜雪冰城？」為標題發文，自稱她先前去日本旅遊時，去在日本開設分店的中國「蜜雪冰城」消費，並吃到一支只賣新台幣8.5元的冰淇淋，認為用料扎實且「很符合台灣人的口味」，加上店內品項多元又便宜，令她驚呼「這才是物美價廉的平民美食」，並許願該品牌能快來台灣開店。

請繼續往下閱讀...

另外，原PO還特別抱怨，看到日本、東南亞都有中國「蜜雪冰城」的分店，唯獨台灣沒有，並痛訴台灣手搖飲料的售價動輒5、60元，認為每次買都像在被搶劫，對此哀嘆說︰「我們普通工薪族（中國用語，台灣用語為打工仔或打工族）才不是什麼『有錢又有閒』，只是想在週一上班前，用一杯便宜小確幸救一下心情而已。」

該文掀起網友熱烈討論，但留言區一面倒吐槽原PO說詞，還釣出曾吃過引發身體不適的受害者抱怨，「連中國人都不喝的東西你居然愛」、「妳在手搖發源地召喚20世紀的化學飲料店？」、「愛吃妳就幫過去中國住，不用在那邊偷換概念，台灣海峽沒加蓋」、「在中國吃過一次，晚上離不開馬桶，之後決定這輩子不再碰這間」、「滿滿的科技狠活，我寧願花多一點錢吃其他日本當地的店家，貴一點也沒關係，自己的健康要緊」。

另有不少人翻出Google評論、日本當地新聞、日本美食網站Tabelog等公開資料，顯示蜜雪冰城在日本販售的冰淇淋價格其實並不便宜，狠狠打臉原PO宣稱「一支只賣8.5元」，「幫妳提供日本的菜單，照妳的邏輯，妳在日本被搶劫了」、「妳上面說去日本玩吃到的，但貼的是中國的價格吧，要貼也要貼日本的菜單才行吧」」、「是不是中國人買帳號在洗啊？台幣8.5這種價格不可能在日本出現好嗎」。

也有部分網友指出，從原PO內文與回覆其他人的留言用詞來看，質疑原PO像是偽裝成台灣人的中國網軍或公關公司帶風向用的帳號，吐槽Dcard美食版居然也遭到入侵，並喊話Dcard官方能學習X（原推特）、Threads等社群平台開放「顯示用戶IP位置」，未料原PO竟為此怒轟︰「你想侵犯個資法嗎？ISO的資安標準去好好讀一遍」，說詞引發眾人議論，還有網友調侃︰「顯示IP就侵犯個資法嗎？那小紅書也侵犯個資法了。」

相關新聞請見：

中國國民品牌蜜雪冰城 飲料內喝到蜘蛛

蜜雪冰城開店數量寫成「8964」 中媒觸犯禁忌後急刪文

嚇死了！中國蜜雪冰城創意競賽驚見坦克壓人 緊急下架活動

中國蜜雪冰城出包！ 食材放室溫下過夜、蒼蠅飛舞讓員工都不敢喝

近期有女網友發文狂讚中國蜜雪冰城商品，並許願它來台開店，說詞被其他網友吐槽連連、喊話Dcard也開通用戶IP位置，結果被當事人砲轟是「侵犯個資法」。（圖擷取自Dcard）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法