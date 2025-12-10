為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    少子化下強化育兒支持 教育部9年投上百億新建公共化幼兒園舍

    2025/12/10 12:03 記者林曉雲／台北報導
    教育部9年來投上百億新建公共化幼兒園舍，圖為台南市永華國小附幼，建築設計以樹屋為視覺意象。（圖由教育部提供）

    少子化下為強化育兒支持，教育部推動「新建公共化幼兒園園舍」計畫，透過多元化和公共化的教保模式，增加家長選擇優質教保服務的機會，自2017年開始到今年，9年來共補助206園，投入總經費約104億6118萬元，與地方政府合作提供更多公共化就學名額，例如台南市永華國小附幼以樹屋為視覺意象，幼兒們宛如在童話小屋內學習。

    教育部國教署組長王慧秋說明，教育部今年核定補助全國各縣市共27園，包括台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣計12園，台中市、雲林縣計5園，台南市、高雄市、嘉義縣計13園，宜蘭縣、花蓮縣計2園，提供逾4000名幼兒就學機會。

    桃園市立桃園幼兒園整體建築造型，融入自然環境，包括周邊的樹景，讓孩子感受四季變化，室內空間採溫暖柔和色調，營造溫馨舒適氛圍；另，雲林縣二崙國小附幼的建築，利用多種幾何圖形打造，在多元化設計風格的室內活動室學習，培養幼兒好奇心與探索表達能力。

    王慧秋表示，教育部將持續補助增設公共化幼兒園所需經費，支持年輕家庭育兒，無縫銜接2歲至進入國小前的教保服務，並與各地方政府合作增設2歲專班，盼能提供更多托育服務及增加就業機會，提供育兒家庭的家長安心、便利且平價的教保服務，減輕育兒負擔，並創造托育人員的就業機會。

    教育部9年來投上百億新建公共化幼兒園舍，圖為雲林縣二崙國小附幼的建築，利用多種幾何圖形打造。（圖由教育部提供）

