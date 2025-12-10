為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    施政3年塞車越發嚴重 蔣萬安：部分有成效、加倍努力

    2025/12/10 11:46 記者何玉華／台北報導
    台北市長蔣萬安10日視察「景美溪及指南溪匯流口護岸再造工程」，除聽取水利處簡報，並巡視政大渡賢橋周邊新建水利工程。（記者廖振輝攝）

    台北市長蔣萬安執政將滿3週年，本報檢視3週年施政，市區塞車之苦越發嚴重，就連市府鼓勵搭乘大眾運輸，現在連搭捷運也常塞車；蔣萬安今（10）天表示，部分改善措施有成效，持續聆聽各界意見，加倍努力改善。

    蔣萬安就職3週年，近期將透過各項視察行程安排，展現施政進度；首先安排到在政大校園內的景美溪及指南溪匯流口視察護岸再造工程，臉書也同步發出河岸城市的影片，要一步一步，「讓河岸成為城市的活力舞台」。

    被問到台北市民的塞車之苦，蔣萬安說，大家都會提到內湖交通塞車的問題，他從上任第一天就非常重視，第一週就親自帶隊到內科，在下班尖峰時段，跟警察局、交通局一起實際了解，成立府級的小組，透過路型的改造、北上引道的工程，也對市民大道尖峰時段的車道調撥，也看到相關成效，當然一定還有努力的空間，會持續聆聽各界的意見，對於台北市整體交通的改善「我們加倍努力」。

