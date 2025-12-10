新北市松年大學成果展 高齡世代展現才華 青春不老超進化

新北市松年大學成果展，高齡世代展現才華與活力。（記者翁聿煌攝）

新北市松年大學動態成果展10日舉辦，今年以「世代同學、青春不老」為主題，動態成果展表演節目共有20個，內容豐富，包括國標舞、旗袍舞、雙人舞、異國風情舞蹈、手語表演、樂器合奏等，展現銀髮學習的成果與活力神采，更讓舞台呈現多元文化性與國際感，市長侯友宜鼓勵長者透過經歷學習提升自我價值感為自己創造晚美人生。

活動由銀髮長輩的「圓週線尋夢舞團」帶來精彩演出，在這群資深帥哥和美女勤練下，就連年輕世代的高難度技巧，長輩們演出行雲流水、一氣呵成，帶動在場的長輩的熱情，在台下等候的其他團體也都躍躍欲試。

侯友宜表示，截至今年11月底，新北市65歲以上老年人口已達80萬3768人，占全市人口19.86%，為照顧銀髮長者、延緩老化，市府持續推動老人共餐、社區照顧關懷據點、松年大學及公寓大廈銀髮先修班等，讓長者都能在地安老與健康樂活，參與學員都經過密集排練，更突破班級界線共同合作，象徵銀髮族堅持學習與不畏挑戰的精神。

鶯歌區永吉社區發展協會84歲的陳廖桂春，每天轉乘兩班車到永吉活動中心參與學習，依然保持著開朗的笑容，展現毅力與樂觀心態，以實際行動詮釋「終身學習、活力不分年齡」精神。

新北市社會局長李美珍說，松年大學自1998年起開辦以來，將邁入第28年，從第1年的57個班級，參加學員1967人，每年不斷成長，迄今已成長至958班，提供3萬多個參與名額，松年大學設有春、秋兩季班，每年春季班2月、秋季班8月招生，歡迎年滿55歲並設籍新北市的朋友報名參加，讓銀髮生活更添精彩。

銀髮長輩組成的「圓週線尋夢舞團」與新北市長侯友宜（中）合影。（記者翁聿煌攝）

