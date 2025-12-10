竹市廢止5間幼教、補習班引爭議 200名家長控訴無安置配套

新竹市府教育處廢止5間夏姓負責人所屬教育幼兒機構引爭議，200名家長控訴市府無安置配套。（記者洪美秀攝）

新竹市府教育處日前依法廢止夏姓負責人所屬5間教育相關的幼教機構案，但該負責人旗下的幼兒園及短期補習班學生達200多人，市府8日召開安置說明會，卻引發家長不滿，認為該負責人的個人體罰行為確實不可取，但卻影響到其他200多名學生及幼兒的權益，導致200多名幼兒及學生流離失所，沒有可托育及安置的園所或學校，控訴市府沒有安置配套措施就要家長自己解決安置問題，片面措施讓家長無所適從，是不負責的做法。

市府教育處表示，此案所作的廢止處分，是依據《幼兒教育及照顧法》及《補習及進修教育法》等相關法規辦理，並在過程中經過多次與教育部審慎評估與程序確認，決策並非輕率為之。該廢止處分將自民國115年2月28日起生效。倘夏姓負責人不服市府處分，可儘速依行政救濟程序提起訴願；市府會配合協助轉呈教育部處理，確保依法行政及當事人之權益，機構所屬教職員的權益也受勞動法規保障，機構負責人可依規定預為規劃與處理相關事宜，以維護從業人員權益。

有關幼生安置部分，教育處強調，已啟動配套措施，在幼兒園安置部分，將發函家長「安置需求表」，填寫後由專責人員彙整家長意願，協助媒合與安排合適的安置方案。考量國小學生安親需求，虎林國小將適時增加校內課後照顧班名額，以符應家長所需；另竹市補教協會也會協助學生轉班至其他課後照顧服務中心或補習班。

新竹市府教育處廢止5間夏姓負責人所屬教育幼兒機構引爭議，200名家長控訴市府無安置配套，也在臉書社群發文。（照片取自臉書社群新竹大小事貼文）

