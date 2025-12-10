竹東掩埋場清乾淨了嗎？王婉諭痛批「假的」 點名楊文科給交代

時代力量和志工實勘及空拍，從11月底與12月初照片顯示，現場仍可見新出現的垃圾堆、土層與垃圾交錯景象，與清除說法落差甚大，且至少一週都未見清除。（記者廖雪茹攝）

竹東鎮衛生掩埋場位於自來水水質水量保護區，堆置裸露垃圾引發外界疑慮，新竹縣政府今年5月14日宣布，經調度和去化，已將竹東場4萬公噸的暫置垃圾清除完成；不過，時代力量黨主席王婉諭率團到縣府門口召開記者會，出示場區新增垃圾的空拍圖踢爆，「竹東場垃圾清除是假，楊文科縣長必須給交代」！

王婉諭指出，竹東掩埋場自2006年封場以來19年，縣府雖一再宣稱垃圾已清完，卻始終未公開完整垃圾進出與清除資料，封場後是否持續掩埋更避而不談。她言，新竹縣焚化爐試營運後，實際僅約一半處理量保留給本縣，垃圾問題根本無法徹底解決。「楊文科縣長日前又在臉書宣布竹東場裸露垃圾已全數清除，但時代力量實地勘查及空拍畫面卻發現現場仍有裸露與新增垃圾，與官方說法明顯不符，也未見清除前後比對圖與驗收報告。

她強調，竹東掩埋場歷年垃圾量、清除量、暫置量前後兜不攏，縣府必須公開自封場以來的垃圾流向、覆土工程與監測資料，釐清舊垃圾與封場後新增垃圾，停止以暫置名義行違法掩埋之實，正視頭前溪水質與縣民健康風險，給地方一個清楚交代。

時代力量新竹縣黨部竹北主任張育慈指出，從11月底與12月初拍攝的照片顯示，現場仍可見新出現的垃圾堆、土層與垃圾交錯景象，與清除說法落差甚大，且至少一週都未見清除。實勘時更有居民反映，掩埋場未來可能保留作為垃圾轉運站，顯示問題並未解決。

團隊成員李雅芬說，身為兩個孩子的護理師媽媽，她最擔心家人每天喝下的水是否安全。她強調，在水源保護區，新舊垃圾都是污染源，新竹縣政府應對人民、對後代、對水源負起責任。

時代力量新竹縣黨部新埔主任林旭良認為，竹東掩埋場問題已對水源與環境安全敲響警鐘，新豐、新埔、峨眉等掩埋場同樣面臨風險，顯示新竹縣垃圾治理長期缺乏整體規畫。他呼籲新竹縣政府應啟動完整垃圾治理藍圖，制度透明、數據公開、長期監控、責任到人，並接受社會與專業監督。

時代力量黨主席王婉諭（中）率團到縣府門口召開記者會，出示場區新增垃圾的空拍圖踢爆，「竹東場垃圾清除是假，楊文科縣長必須給交代」！（記者廖雪茹攝）

時代力量質疑，竹東掩埋場問題已對水源與環境安全敲響警鐘，新豐、新埔、峨眉等掩埋場同樣面臨風險，顯示新竹縣垃圾治理長期缺乏整體規畫。（記者廖雪茹攝）

