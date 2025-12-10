為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    核二核三是否重啟？ 彭啓明：盼核安會擔負起更多責任

    2025/12/10 11:30 記者黃宜靜／台北報導
    經濟部於11月27日正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠具再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫；圖為核三廠。（資料照，台電提供）

    經濟部於11月27日正式核定台電核電廠現況評估報告，核二、三廠具再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫；圖為核三廠。（資料照，台電提供）

    經濟部日前已核定台電核電廠現況評估報告，台電預計明年3月將報告提交至核安會審查；對此，環境部長彭啓明表示，雖然目前依照環評法來看，核電重啟不需要進行環評程序，但環境部希望核安會能擔負起更多的責任，環境部則站在督促角色，確保審查納入環境相關考量。

    經濟部於11月27日正式核定台電核電廠現況評估報告，核一廠因重要設備多已拆除需重建等多重因素，經評估不具再運轉可行性；而核二、三廠則具再運轉可行性，將同步啟動自主安全檢查以及研提再運轉計畫，預計明年3月提送核安會。而政府將會依照核安三原則，包括社會共識、核安無虞以及核廢料有解，進行審查。

    環境部今天舉辦「114年國家化學物質管理政策綱領及行動方案成果發表會－PFAS管理與未來展望」，彭啓明出席致詞並接受媒體聯訪。

    彭啓明指出，根據目前的法規，核電廠延役與重啟並不需要進行環境影響評估，但他認為，核安會在某種程度上類似於環評審查，扮演著主管機關審查角色，因此希望核安會能擔負起更多的責任，環境部則站在督促角色。

    彭啓明續指，在核安無虞上，核安會已有完善的法規與制度負責把關；而在環境部的角度，則會與核安會密切聯繫，確保審查過程中是否環境角度，如核廢料問題是否有解方等；至於社會共識上，環境部也會依照過往環評經驗提供意見，希望核安會審查時，可以參與到社會共識。

