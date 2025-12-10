為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    行銷中台灣 參山處邀大馬媒體踩線谷關、松柏嶺、高美濕地

    2025/12/10 11:20 記者陳建志／台中報導
    馬來西亞媒體踩線團走進谷關山城，感受「山谷燈光節」溫暖燈海。（參山處提供）

    馬來西亞媒體踩線團走進谷關山城，感受「山谷燈光節」溫暖燈海。（參山處提供）

    為行銷中台灣的旅遊景點，交通部觀光署參山國家風景區管理處與駐吉隆坡辦事處合作，近日邀請馬來西亞媒體踩線團到台灣展開多日深度行程，走訪台中海線、谷關、松鶴與南投松柏嶺與等多元景點，行程涵蓋濕地生態、山城溫泉、原民文化、茶薰療癒到及特色產業，呈現中台灣兼具自然、人文的多元景點。

    交通部觀光署駐吉隆坡辦事處推動的「台灣五感」活動已邁入第4屆，每年以不同主題向馬來西亞朋友展現台灣魅力。今年以「療癒旅圖」為主題，透過身心靈放鬆的旅遊體驗，邀請大馬媒體再次走訪台灣，

    參山處表示，此次行程特別安排媒體走進谷關，並深入松鶴部落「泰好玩獵人體驗營」，體驗傳統射箭、原藝品 DIY、搗米等在地文化活動；夜晚則在谷關公園感受「山谷燈光節」溫暖燈海，沉浸在山城夜色中，並體驗一邊泡湯、一邊眺望山巒景致的療癒魅力。

    此外，媒體團亦前往南投松柏嶺遊客中心體驗「茶薰六感」，從茶湯蒸臉、敷面膜到嗅聞茶香，透過茶的溫潤與香氣釋放身心壓力，親身感受參山轄區從日到夜、從部落文化到茶產業的多層次療癒風貌。

    參山處長曹忠猷指出，此次行程除深入參山轄區亮點外，也前往台中高美濕地欣賞夕陽與生態景觀、展現芋頭文化的阿聰師芋頭文化館、結合農業與餐飲觀光的大安區農會「飛天豬」主題餐館，以及提供導覽與品飲體驗的烏日啤酒廠，讓媒體團全面認識台中從山線到海線、從農業到觀光的多元能量。

    參山處強調，近年以低碳旅遊、友善環境、在地共好為核心理念持續深化永續觀光布局，透過部落文化體驗、茶產業文化、在地食材及慢活旅程的整合，讓國際旅客看見的不只是景點，更是土地的故事與療癒身心的生活風景。

    來西亞媒體踩線團親身體驗茶文化，感受南投松柏嶺茶香魅力。（參山處提供）

    來西亞媒體踩線團親身體驗茶文化，感受南投松柏嶺茶香魅力。（參山處提供）

