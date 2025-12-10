為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    宜蘭地熱潛能超乎想像！中研院和中油合作深鑽4000公尺

    2025/12/10 11:24 記者林曉雲／台北報導
    中研院與中油於宜蘭員山開鑽「深層地熱探測井」，首度深鑽至地下近4000公尺，井底實測溫度近攝氏150度。（圖由中研院提供）

    宜蘭地熱潛能超乎想像！中央研究院與台灣中油公司合作，於宜蘭員山開鑽全國第一座「深層地熱探測井」，近日完成鑽探作業與地質及熱源綜合分析。中研院團隊今（10）日表示，試驗井首度深鑽至地下近4000公尺，井底實測溫度接近攝氏150度，員山地區地下確實存在著高溫熱儲集層，宜蘭平原北部的深層地熱具高度開發潛力，盼透過產官學研共同努力，將深層地熱發展成台灣綠能轉型的新生力量。

    「台灣地熱研究和技術開發計畫」總主持人、中研院地球科學研究所研究員李建成說明，研究團隊目前已將員山井轉為監測井，規劃安裝光纖設備，利用「光纖雷射分散式振動（溫度）感測技術」，偵察地下熱源的動態特性及相關岩石條件細節，將有助於未來進行水裂試驗時，能快速且精準地定位微震，該技術佈局看齊美國地熱前瞻觀測站（FORGE）高規格監測能力，建立具備國際水準的監測量能，盼持續累積探勘資料，未來能精確定位高溫岩層位置、分布特性及熱源移動路徑，並據以評估傳統地熱或增強型地熱系統（EGS）何者最有效益，做為地熱電廠開發建置之參考。

    李建成表示，井鑽到深約3000公尺時，井溫仍不到攝氏100度，讓團隊有點著急，但超過3500公尺後，地溫梯度飆升至驚人的每公里攝氏90度，達井底時實測溫度約升至攝氏150度，顯示地下確實存在熱源，且有上湧的趨勢，推測這次鑽井位置離可開發之最高熱的核心區可能僅「一牆之隔」（推測位於東側斷層帶），顯示員山一帶如所預期極具開發價值。

    中研院分析中油鑽探結果也顯示，鑿井下部地層（為西村層與中嶺層）具有良好地質條件，適合以較不會引發地震之新式水裂法取熱，此技術能有效導引熱水通道，創造地熱開發的有利條件。

    中研院永續科學中心執行秘書陳于高表示，根據國際經驗，平均要鑽3至5座試驗井，才能成功開發一地熱區的地熱電廠，這次宜蘭員山之第一座「深層地熱探測井」豐富成果，證實這個地熱潛能區值得再增加試驗鑽井，以期能完整繪製「三維地熱上湧形態」，做為未來地熱開發進行取熱工程設計與工項規劃之依據。

    中研院地球所研究員李建成繪製宜蘭員山地熱地質模型概念圖。（圖由中研院提供）

    研究團隊進行地質調查，記錄地層位態、裂隙分布與應力方向。（圖由中研院提供）

