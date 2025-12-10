為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    2025亞洲技能競賽「漆作裝潢」國手洪錦瑋奪金後盾曝光 盼明年為台爭光

    2025/12/10 11:21 記者楊金城／台南報導
    勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的選手洪錦瑋，在上月底2025亞洲技能競賽「漆作裝潢」職類奪下金牌。（分署提供）

    勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的選手洪錦瑋，在上月底2025亞洲技能競賽「漆作裝潢」職類奪下金牌。（分署提供）

    勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的選手洪錦瑋，在上月底2025亞洲技能競賽「漆作裝潢」職類奪下金牌，雲嘉南分署成功將一塊璞玉打磨成閃耀國際的金牌國手，洪錦瑋代表台灣將進軍明年國際技能競賽盼為國爭光。

    目前是雲林科技大學學生的洪錦瑋，在亞洲賽奪金之路並非一帆風順，他在國中時雖曾拿下全國分區賽青少年組銀牌，但因自以為掌握節奏，高一在青年組分區賽失利，親眼看著他人站上頒獎台，那份不甘成為他蛻變的起點。

    雲嘉南分署職訓師林裕強指出，漆作裝潢是一門極度講究細節的技術，從板材處理、漆面平整度，到色澤控制與施工時間安排，都需要精準掌握。初次看見洪錦瑋的工作台時，只覺得這樣髒亂的習慣「不可能拿金牌」，決定從最基礎的紀律訓練起步，要求他把自律內化，經過多年鍛鍊，洪錦瑋如今在賽場上操作流暢，對細節極度嚴謹，從線條銳利度、角度一致性到漆面平整度，都經過千錘百鍊，將曾經的混亂轉化為奪金態度。

    迎戰明年國際賽，洪錦瑋「贏的策略」將是把技術全面提升細膩度、節奏穩定性、心理調整與耐力。

    因備戰國際賽耗時數年，是每天面對牆壁10幾個小時的孤獨戰爭，雲嘉南分署也為此首創導入專業心理諮商資源；林裕強除了是嚴師，也給予洪錦瑋如家人般的照顧，「老師好有爸爸的感覺」洪錦瑋說。分署的漆作裝潢歷屆國手也義務回娘家擔任陪練與指導，成為洪錦瑋的溫暖後盾。

    看著洪錦瑋從地方賽一路成長至奪下亞洲金牌，讓雲嘉南分署長劉邦棟既感動又驕傲，他說，分署的角色不僅是提供訓練場地與經費，更是成為選手最強大的心靈避風港，未來將持續做青年國手的後盾，讓台灣的技職實力在世界舞台上發光發熱。

    勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的選手洪錦瑋，在上月底2025亞洲技能競賽「漆作裝潢」的比賽場景。（分署提供）

    勞動部勞動力發展署雲嘉南分署培訓的選手洪錦瑋，在上月底2025亞洲技能競賽「漆作裝潢」的比賽場景。（分署提供）

    亞洲技能競賽金牌選手洪錦瑋（右）和勞發署雲嘉南分署職訓師林裕強（左）。（記者楊金城攝）

    亞洲技能競賽金牌選手洪錦瑋（右）和勞發署雲嘉南分署職訓師林裕強（左）。（記者楊金城攝）

