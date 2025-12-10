為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    統聯新車入列 南市電動公車比例提升至28％

    2025/12/10 11:10 記者洪瑞琴／台南報導
    統聯客運即日起投入9輛全新電動公車，行駛市區路線0路營運。（南市交通局提供）

    統聯客運即日起投入9輛全新電動公車，行駛市區路線0路營運。（南市交通局提供）

    統聯客運自今年加入台南市市區公車營運行列後，在市府輔導下積極推動柴油車汰換作業，即日起投入9輛由華德動能打造的全新電動公車，行駛市區客運路線0及6路營運，提供民眾更舒適、安全且低碳的搭乘選擇。

    交通局長王銘德表示，市府持續推動低碳公共運輸政策，並配合中央「2030年市區公車全面電動化」目標，不再補助柴油車購置，逐步以電動車隊取代傳統燃油車，以有效減少排放污染，本批新車上線後，全市電動公車數量將提升至134輛，電動化比例上看28%。

    王銘德說，統聯客運投入市區公車路線營運後，積極提升服務品質，這次投入電動公車行駛於0路及6路，沿線串聯台南火車站、台南轉運站重要交通節點以及市區重要生活圈，經過多所中小學、高中及大專院校，更途經成大醫院、台南醫院等醫療院所，讓學生、長者與醫療需求族群在通勤、通學及就醫的交通需求上，提供更低碳的運輸服務。

    公共運輸處處長劉佳峰表示，統聯客運自今年1月起加入市區客運服務，先以柴油車輛提供載客服務，並同步提出車輛汰舊換新申請計畫，期能逐步汰換營運車輛，持續為台南公共運輸注入新氣象，提升南市公共運輸服務品質，帶來更環保、更高品質的搭乘體驗。

    統聯客運新投入電動公車，行駛市區路線6路營運。（南市交通局提供）

    統聯客運新投入電動公車，行駛市區路線6路營運。（南市交通局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播