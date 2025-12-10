統聯新車入列 南市電動公車比例提升至28％

統聯客運即日起投入9輛全新電動公車，行駛市區路線0路營運。（南市交通局提供）

統聯客運自今年加入台南市市區公車營運行列後，在市府輔導下積極推動柴油車汰換作業，即日起投入9輛由華德動能打造的全新電動公車，行駛市區客運路線0及6路營運，提供民眾更舒適、安全且低碳的搭乘選擇。

交通局長王銘德表示，市府持續推動低碳公共運輸政策，並配合中央「2030年市區公車全面電動化」目標，不再補助柴油車購置，逐步以電動車隊取代傳統燃油車，以有效減少排放污染，本批新車上線後，全市電動公車數量將提升至134輛，電動化比例上看28%。

請繼續往下閱讀...

王銘德說，統聯客運投入市區公車路線營運後，積極提升服務品質，這次投入電動公車行駛於0路及6路，沿線串聯台南火車站、台南轉運站重要交通節點以及市區重要生活圈，經過多所中小學、高中及大專院校，更途經成大醫院、台南醫院等醫療院所，讓學生、長者與醫療需求族群在通勤、通學及就醫的交通需求上，提供更低碳的運輸服務。

公共運輸處處長劉佳峰表示，統聯客運自今年1月起加入市區客運服務，先以柴油車輛提供載客服務，並同步提出車輛汰舊換新申請計畫，期能逐步汰換營運車輛，持續為台南公共運輸注入新氣象，提升南市公共運輸服務品質，帶來更環保、更高品質的搭乘體驗。

統聯客運新投入電動公車，行駛市區路線6路營運。（南市交通局提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法