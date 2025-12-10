為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    嘉義醫院導入IoT 守護在宅急症病人健康

    2025/12/10 10:58 記者丁偉杰／嘉義報導
    嘉義醫院推動「在宅急症照護計畫，導入IoT，實施以來榮列南區在宅急症照護團隊第二名。（嘉義醫院提供）

    衛福部嘉義醫院響應中央健康保險署推動「在宅急症照護計畫（Hospital at Home, HAH）」，透過跨專業團隊的合作與科技導入IoT （Internet of Things）遠端生命徵象監測系統，讓病人在居家或機構中接受在宅急症照護期間，即可輕鬆量測血壓、血氧、體溫、脈搏等生命徵象，守護病人健康。

    嘉義醫院表示，醫療團隊可即時透過雲端介面掌握病人生理變化，快速判讀並做出臨床決策。IoT科技的應用，不僅縮短傳統由家屬量測後傳送給醫護團隊的反應時間，也有效降低急診送醫與再入院率，讓「醫療即時、照護無縫」。

    嘉義醫院院長莊仁賓指出，此計畫推動以來，收案數穩定成長，累積收案達93例，其中以泌尿道感染39例、軟組織感染42例、肺炎12例，完治率達96％，治療成效卓越，讓年長者不必舟車勞頓、讓家屬安心陪伴、社區醫療網絡更加綿密，同時榮列南區在宅急症照護團隊第二名。

    莊仁賓說，透過IoT科技輔助，讓醫護人員不僅能即時掌握病人的生命徵象，更能提前預警，減少病情惡化的風險。醫院將持續結合醫療專業與智慧科技，拓展在宅急症照護的服務能量，強化與基層診所及長照機構的合作，建立持續運作的社區醫療照護網絡，實踐「讓急症感染的長輩在家痊癒」願景。

