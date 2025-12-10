「嘉油鐵馬道」城鄉光廊最後一哩路 12/12全線開通

「嘉油鐵馬道」城鄉光廊建設，入夜後剪影燈迷人。（嘉市政府提供）

橫跨嘉義縣市「嘉油鐵馬道」城鄉光廊建設，第3期工程由市府投入3500萬元，施作嘉市紅瓦厝站至嘉縣水上鄉鴿溪寮站的最後一哩路，從夜間照明、休憩空間到智慧科技全面升級，相關設施工程已於12月1日完工，將於12日開放通行。

市府觀光新聞處長張婉芬表示，第3期工程位於嘉縣境內，基於縣市共榮，市府自編3500萬元推動進行，串接既有成果，打造更完整、連續的慢行休憩環境。

為提升沿線管理效率，此次新增紅瓦厝站智慧公廁，具備人流偵測、久佔警示及耗材監測功能，提供更完善的友善設施。

此外，為防止機動車輛違規進入鐵馬道，除既有2處AI車牌辨識暨語音警示系統外，此次再新增6處偵測點，即時偵測、即時提醒，讓騎乘環境更加安全友善。

嘉油鐵馬道優化工程近年屢獲肯定，並榮獲2025建築園冶獎－公園綠地景觀類殊榮。張婉芬說，此次提升工程延續前期照明理念，採用節能、不眩光、琥珀色溫的照明設計，與周邊綠蔭相互呼應。整體夜間照明以「友善行走、安全視覺、不干擾生態」為原則，營造溫潤柔和的光影層次。

嘉油鐵馬道白天的綠蔭大道風景怡人。（嘉市政府提供）

嘉油鐵馬道紅瓦厝站新增智慧公廁。（嘉市政府提供）

