台灣好行「縱谷花蓮線」 獲全國首條碳足跡國際認證客運路線

台灣好行「縱谷花蓮線」拔得頭籌，成全國首條獲碳足跡認證客運路線，圖為路線行經的景點雲山水。（縱管處提供）

交通部觀光署推動「台灣好行路線營運業者永續轉型計畫」，其中「台灣好行—縱谷花蓮線」正式完成產品碳足跡查證程序，每人公里碳排放量僅為37.66g CO2e/pkm，成為全台灣第一條取得國際標準碳足跡查證證書的台灣好行路線，為台灣綠色觀光發展立下全新標竿。

交通部觀光署花東縱谷國家風景區管理處指出，查證專案由太魯閣客運公司委託專營永續發展顧問的艾城市公司提供專業輔導，太魯閣客運遵循環境部PCR完成碳足跡盤查，並順利通過第三方查證機構法標國際股份有限公司的嚴謹查證，結果顯示，「台灣好行—縱谷花蓮線」的每人公里碳排放量僅為37.66g CO2e/pkm。

請繼續往下閱讀...

這個具備公信力的數據，明確證實搭乘公共運輸深度體驗花東縱谷，不僅便利，更是對環境友善的綠色選擇，能有效降低旅遊所產生的碳排放。縱管處副處長洪肇昌說，縱谷花蓮線成功取得碳足跡查證，是在觀光產業降低碳排上一個具體的成果，也是推動國家淨零政策的重要里程碑。隨著全球旅客的低碳旅遊意識抬頭，這項成果將吸引更多認同永續價值的旅客，以更環保的方式探索花蓮。

太魯閣客運公司董事長蘇上泳說，非常榮幸能成為永續轉型計畫中，首家取得碳足跡證書的業者。這份認可不僅肯定過去的努力，更象徵對未來永續營運的承諾。將持續以數據為基礎，精進營運效率、提升載客率，並與縱管處攜手打造安心、舒適、低碳的縱谷旅遊體驗。

縱管處最後強調，未來將持續運用這條低碳示範路線，串聯沿線豐富的生態景點與在地特色遊程，推動花蓮觀光升級，提升旅遊品質。我們的目標是讓旅客在飽覽縱谷壯麗美景的同時，也能輕鬆實踐對地球更友善的綠色旅遊。

台灣好行「縱谷花蓮線」分為B/C/D三條路線，B路線為周二至周日行駛的一日遊路線、C路線為周一行駛的一日遊路線、D路線則是每日中午出發之半日遊路線。此外，台灣好行「縱谷花蓮線」為郵輪式公車，以車等人之服務，帶遊客悠閒、舒適的遊覽花蓮，每個站點會停靠40-100分鐘不等，讓遊客能更深度了解花蓮觀光景點。

台灣好行「縱谷花蓮線」拔得頭籌，成全國首條獲碳足跡認證客運路線，圖為路線行經的景點花蓮鯉魚潭。（縱管處提供）

第三方查證機構法標國際股份有限公司（左）頒發國際標準碳足跡查證證書給太魯閣客運公司「台灣好行—縱谷花蓮線」路線。（縱管處提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法