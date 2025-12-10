為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    家貓晶片登記緩衝期將屆滿 新北動保處：明年起未登記最高罰1.5萬

    2025/12/10 09:59 記者羅國嘉／新北報導
    寵物登記前需要在動物的頸背部植入晶片。（動保處提供）

    寵物登記前需要在動物的頸背部植入晶片。（動保處提供）

    家有毛小孩照過來！貓咪植晶片與登記不僅是法定義務，更是在走失時提高找回率的關鍵。新北市動物保護防疫處長楊淑方提醒飼主，家貓強制寵物登記的1年緩衝期即將在今年底屆滿，自2026年1月1日起凡未替貓咪植入晶片並完成登記者，將依《動物保護法》裁罰3000至1萬5000元。呼籲把握最後期限，同時強調寵物登記不僅是飼主義務，更是走失時能迅速找回毛孩的關鍵。

    楊淑方指出，日前汐止一名廖姓飼主開門未注意，家中愛貓趁隙溜出。飼主焦急尋找無果，所幸隔天有民眾在仁愛路附近發現貓咪，動保處獲報後將貓帶回新店動物之家安置，並透過晶片資料成功聯繫飼主領回。飼主得知消息後破涕為笑，也感謝當初已完成寵物登記，使愛貓得以迅速返家。

    楊淑方也說，貓咪脫逃後在外容易遭遇車禍或受傷，飼主應注意門窗管理，避免憾事發生。這起案例也再次證明，晶片登記能大幅提升走失動物被尋獲的機會，是保護毛孩的重要措施。

    楊淑方表示，辦理寵物登記相當簡單，飼主只需攜帶身分證件並帶著愛貓前往寵物登記站植入晶片即可；也可登入「寵物登記管理資訊網」查詢名下寵物晶片號碼、絕育狀態等資料是否正確。晶片如同貓咪的身分證，有助落實源頭管理，避免惡意棄養，也能在走失時迅速確認身份。

    楊淑方說，「登記、絕育、防疫」是每位飼主的基本責任。除了各寵物登記站外，動保處本部及八間公立動物之家皆提供登記服務，方便民眾就近辦理。相關巡迴疫苗注射活動與登記資訊也會陸續公布於臉書專頁，協助飼主輕鬆完成寵物晶片登記與疫苗接種，共同為毛孩建立更完善的保護網。

    寵物植入晶片完成寵物登記後，就不怕走失回不了家。（動保處提供）

    寵物植入晶片完成寵物登記後，就不怕走失回不了家。（動保處提供）

