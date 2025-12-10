鳳梨酥出現「黑色異物」佳德糕餅發文反擊：衛生局已還清白

台北市伴手禮名店「佳德糕餅鋪」鳳梨酥示意圖。（截取自佳德糕餅/臉書）

台北知名鳳梨酥名店「佳德糕餅鋪」近日陷入食安風波。一名消費者投訴購買的鳳梨酥內有「黑色異物」並留下負評，引發網路熱議。台北市衛生局昨（9日）已赴工廠稽查，並未在產品中查獲異物，但仍發現「食品未離地架高」、「私人物品未專區管理」等缺失。佳德隨即發表長文聲明，強調衛生局的查驗已「還清白」，並詳述與消費者的溝通細節，指出因無法確認異物是否遭加工，以及賠償方案遭拒，質疑消費者居心叵測。

佳德鳳梨酥昨晚在臉書發文表示，接獲客訴後即刻要求廠長檢視生產線，但因客戶提供的照片不夠清晰，請其寄回商品以便比對。公司表示，該鳳梨酥已被開封，異物確實在表面，但從現場檢視「無法確認是否曾遭加工或深偽」。為負責起見，公司採從寬認定並提出「一賠三」補償。

佳德指出，客戶一直要求公司給一個說法，但工廠在所有生產線與成品中均未找到相同異物。即使客戶收到新品後仍不滿意，公司再提出退費方案，對方卻回應「若只賠6入禮盒價格就不用賠」，並稱將向消基會投訴與在Google留下負評。

佳德續指，客戶最初指稱異物是一隻「蟲」，但公司收到產品後讓全體同仁檢視，皆確認「絕對不是蟲」。公司秉持負責態度，先不論是否是她說的那個黑點是蟲與否，仍依消保法提出賠償商品與退費，但客戶仍不滿意，「刻意放大議題做過度解讀，並上Google進行評論，此舉更讓人覺得居心叵測」。

至於外界流傳「只願意賠償38元」一事，佳德澄清是對方惡意誤導，「所有通話錄音都在，哪來的38元？您卻早晚2種版本說法，更新速度比手機還快，你良心不會痛嗎？」佳德強調，公司品管一向堅持高標準管理，台北市衛生局9日已到場全面查驗，並未發現客戶所稱異物，也算是還了公司清白，「本公司堅持高品管、秉持高度服務客戶的熱情不會因為這件小事而受影響，立足糕餅業多年，高品管要求一直是公司追求的第一目標，也感謝各界愛護本公司的民眾，在本次事件中給予的支持與肯定。」

