身權法院版將出爐 石崇良：草案回應身障團體訴求

衛福部長石崇良表示，「身心障礙者權益保障法」行政院版草案已完成大致審查，目前正進行最後修正，草案回應身障團體訴求，預計最快本月底、最慢下月送交立法院審議。（記者邱芷柔攝）

「身心障礙者權益保障法」已17年未修，衛福部長石崇良今（10日）出席立法院社會福利及衛生環境委員會「身心障礙者特教融合、就業服務及自立生活現況」專題報告並備詢，會前接受媒體聯訪指出，行政院版草案已完成大致審查，目前正進行最後修正，草案回應身障團體訴求，預計最快本月底、最慢下月送交立法院審議。

台灣身心障礙者自立生活聯盟等超過30個障礙團體，日前齊聚行政院門口表達訴求，呼籲政府以「身心障礙者權利公約（CRPD）」精神，盡速推動修法。石崇良今天受訪時表示，這次修法回應身心障礙團體長期訴求，包括將提高相關委員會中身心障礙者代表或身障者比例，讓政策在研擬與決策過程中，能實質納入身心障礙者的經驗與意見，強化參與與發聲空間。

此外，修法也將把「通用設計」概念制度化，導入各級政府治理。石崇良指出，不論在食、衣、住、行，或教育、公共空間與各項服務設計上，都應一開始就納入不同需求的考量。在「生活自立」方面，未來也將強化地方政府執行，把自立自主的核心精神納入身權法。同時，針對身心障礙機構的管理也會加強，並就不當對待行為設立相關罰則。

石崇良在專題報告中也指出，自立生活支持服務近年規模持續擴大，相關預算已自2022年的8962萬元，成長至2025年的4億123萬元，增幅超過3倍。近3年來，個人助理與同儕支持服務的人數與服務時數均呈現明顯成長，顯示服務需求快速增加。

不過，衛福部也坦言，現行制度仍面臨多項挑戰，包括重度障礙者反映服務時數不足、各縣市審查與核定標準不一，以及一對一服務尚缺乏責任保險機制等，未來將研議長照居家服務與自立生活個人助理之間的銜接模式，並訂定一致性服務原則，以降低地方政府執行落差。

