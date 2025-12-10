澎湖體育場樓梯因光電施工縮減深度 民眾憂影響安全

澎湖縣體育場游泳池前入口，階梯深度因光電施工縮減一半。（民眾提供）

澎湖縣體育場每日清晨及傍晚時分，都有民眾入內運動，卻傳出施作太陽能光電板，廠商圖一時方便，把入口樓梯深度填掉一半，讓民眾夜間進出很容易摔倒受傷。澎湖縣立體育場表示，已請廠商進行改善，為了安全起見，考慮封閉靠近游泳池前出入口，民眾請由其他出入口進出。

按照建築技術規則，戶外階梯深度至少要28公分，但光電廠商為了要埋電線管路，就把游泳池對面入口的階梯填掉了一半，只剩下19公分，而且是在入口的第1階，夜間很容易摔倒，由於是在游泳池門口對面的入口，這個入口又是運動者很多人進出的地方，夜間燈光昏暗，階梯深度少了一半很危險。

由於被廠商填掉的第1個階梯，正好在入口的鐵欄桿下，階高沒變，但是階深不足，一般人腳掌長度大概就是26至28公分，所以建築技術規則會規定至少要28公分以上，不然踩下去很容易踏空滑倒，尤其澎湖邁向超高齡社會，前往運動長者若不小心摔倒受傷，後果不堪設想。

澎湖縣體育場表示，已注意到民眾投訴的情況，並告知光電廠商園區的安全修繕工程，將一併請廠商處理該階梯問題。為保障使用者安全，體育場正評估是否先關閉此出入口，並請運動民眾改由其他出入口進出。

原本戶外階梯規定28公分深，卻因光電施工方便縮減至19公分。（民眾提供）

