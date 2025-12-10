為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    和尚圓寂、道士呢？ 網友答案超展開 留言區笑到「升天」

    2025/12/10 09:42 記者許國楨／台中報導
    社群平台一張簡短文字圖：「和尚死了叫圓寂，道士死了叫？」引發熱議。（擷自網路）

    社群平台一張簡短文字圖：「和尚死了叫圓寂，道士死了叫？」引發熱議。（擷自網路）

    近日網路社群上掀起一場「宗教辭典大比拚」，原本只是網友之間的輕鬆問答：「和尚過世叫圓寂，那道士過世又叫什麼？」結果短短數小時內竟吸引上萬人留言討論，瞬間躍升熱門話題，甚至有民眾笑稱「彷彿在上宗教語文課」。

    這場討論源自社群平台貼出一張簡短文字圖：「和尚死了叫圓寂，道士死了叫？」簡單一句話，卻吊足所有人胃口，留言區很快湧入「羽化！」「坐化！」「仙去！」等五花八門的答案，大家卯足全力搶當最有文化的一個。有網友上網查，還有人把道教典籍翻出來比對，甚至有人惡作劇亂入「升天補位」、「版本太多要看伺服器」等爆笑回覆，討論瞬間走向迷因化。

    其中討論聲量最高的答案是「羽化登仙」，許多網友解釋，佛教用「圓寂」強調離苦得脫，道教則以「羽化」象徵修行者死亡後如羽毛般輕盈飄升、化形為仙，「羽化登仙」更被視為道士最終的結局，意味著修行圓滿，達到更高境界。

    不過也有人補充，「坐化」通常是有修為者的紀念用語，不等同一般的「過世」，有網友幽默表示：「坐化聽起來像開啟了永遠的靜音模式。」底下瞬間獲得破千個讚，討論越滾越大，甚至延伸出「牧師叫回天家」「和尚圓寂、道士羽化、武俠人物叫謝幕」等衍生玩笑，各宗教專有詞彙被網友玩得不亦樂乎。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播