    自強國小深耕永續教育 獲新北「低碳校園金熊獎」、「總務有功學校」雙獎

    2025/12/10 09:07 記者翁聿煌／新北報導
    新北市自強國小今年獲得新北市「低碳校園金熊獎」與「總務有功學校」，展現推動節能減碳、校園管理與環境教育成果。（記者翁聿煌攝）

    新北市自強國小今年獲得新北市「低碳校園金熊獎」與「總務有功學校」，展現推動節能減碳、校園管理與環境教育成果。（記者翁聿煌攝）

    新北市自強國小深耕永續教育，今年不僅獲得新北市「低碳校園金熊獎」最高榮譽，日前更獲頒「總務有功學校」，展現學校在節能減碳、校園管理與環境教育上長年累積的亮眼成果。

    自強國小校長張明賢說，校方秉持「培養主動思考，積極共學，創新行動的自強人」的教育理念，致力於營造安全、友善、創新與多元的學習環境，校地面積25274平方公尺，擁有完整運動場館與校舍空間，目前設有國小56班與幼兒園7班，共計1600餘位學生，形塑出活力朝氣的校園氛圍與學習風氣。

    自強國小以「愛地球、從生活做起」為核心理念，將低碳行動融入課程與日常校園經營，包括AI能源監測系統 、進行透水鋪面、生態池、綠牆降溫、太陽能板、雨水回收設備，以及幸福農場的永續教育實作，打造會呼吸的綠色校園，並且在課程中透過品德教育短劇、綠能及綠美化行動，孩子們在生活中實踐永續態度。

    張明賢說，這份榮耀是所有教職同仁與孩子共同努力的成果。不論是綠能、品德或AI教育，自強國小的核心始終是培養孩子珍惜環境、具備行動力與同理心的能力。

    總務林主任表示，學校的永續成績來自每日細節的紮實執行。我們從能源控管、減塑推動到環境優化，都希望讓孩子在最自然的環境中理解何謂「負責任的使用」與「友善地球」。

    他表示，校方未來將持續推動「AI×品德 ×永續」三軸並行的願景，打造兼具智慧科技與人文關懷的學習環境，讓孩子在成長過程中，自然培養出守護地球的實際行動力。

    新北市自強國小與日本學校交流。（記者翁聿煌攝）

    新北市自強國小與日本學校交流。（記者翁聿煌攝）

