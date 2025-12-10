嘉義布袋濕地步道驚現逼真候鳥3D彩繪 令人嘆為觀止

嘉義縣布袋濕地生態園區步道候鳥3D彩繪。（記者蔡宗勳攝）

3D彩繪老師曾進成受雲嘉南濱海國家風景區管理處（下簡稱雲管處）之邀，在嘉義縣布袋濕地生態園區步道創作了黑面琵鷺等13種候鳥與留鳥的3D彩繪，栩栩如繪的立體繪畫讓人嘆為觀止，令人忍不住想用手摸看看是立體還是平面的。

曾進成說，候鳥3D彩繪工法相當繁瑣，每一幅畫作都得經過最少13道彩繪工序，包括打底5層、打色底2層、細修2層及保護漆4-5道。多道繪製除了畫作更耐久，顏色也更飽和。每完成一道，就為畫面增添一層深度與立體感，層層堆疊之下，候鳥的羽毛宛如輕盈拂動，眼神與嘴喙更顯靈動逼真。

嘉義縣政府漁業科長張建成指出，曾進成老師栩栩如生的3D彩繪，帶給視覺上極大的震撼，忍不住用手指探入畫中世界，好奇為何平坦步道可以變成凹陷立體濕地，明明是地板彩繪卻超越平面，畫面彷彿破地而出。

張建成表示，曾進成的立體彩繪技藝，不僅展現了精湛的職人精神，令人佩服的是他並非嘉義海口囝仔在地人，卻以比在地人更深切的熱情，挖掘漁村的故事及營造，重視土地的生態及永續，創造地產的價值及經濟，小漁村也因為有他而一點一點地在改變，令人尊敬。

來自苗栗徐姓遊客指出，布袋濕地生態園區生態相當豐富，步道候鳥3D彩繪更讓人驚艷不已，不僅候鳥栩栩如繪，還將其棲息生態同框，就像是自己近距離觀賞到候鳥，令人嘖嘖稱奇。

