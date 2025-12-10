雲林「愛的關東煮」14年不停歇 800名學童冬夜吃熱騰騰幸福味

北港國際同濟會與縣議員蔡岳儒發起愛的關東煮行動引起各界響應，即日起縣內各同濟會讓800名夜光天使班學童吃到各種美食。（圖由蔡岳儒服務處提供）

雲林縣議員蔡岳儒與北港國際同濟會14年前發起「愛的關東煮」行動，讓夜光天使班孩子利用溫習功課之餘，吃上熱騰騰食物溫飽，即日起由縣內各同濟會分頭展開巡迴送暖行動，讓800名學子分別享用速食、排餐、炒泡麵等。蔡岳儒表示，菜單從關東煮至炒泡麵，「菜色可改、但愛心不變」。

蔡岳儒表示，教育部2008年推動辦理「夜光天使點燈專案計畫」，提供經濟弱勢學生生活照顧及協助完成作業，彌補家庭功能缺角，是經濟弱勢學童成長中的重要支持力量。14年前發起「愛的關東煮」行動，盼讓孩子在寒冷冬夜裡吃上熱騰騰的美食，暖心又暖胃。多年來已有數千名學童受惠。

「愛的關東煮」行動即日至月底開跑，蔡岳儒指出，此次北港地區結合在地炒泡麵業者展開餐車巡迴，提供牛排、豬排、雞排等炒泡麵排餐，讓夜光天使班的孩子可選擇喜歡的餐點現點現做，在複習功課之餘，暖暖身子。其餘縣內同濟會也響應，將帶孩子們吃牛排、速食等，盤點此次行動多達縣內50個夜光天使班，受惠學子約800名。

蔡岳儒表示，目前調查已進入職場的學子們，有的已在消防隊服務，有的還記得當時的關東煮的美味與溫暖，更不忘到雲林家扶中心幫助經濟弱勢學弟妹，讓愛的循環延續不斷。

