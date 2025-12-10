苗124乙線部分路段路幅縮緊，苗縣府規劃拓寬。（資料照）

苗栗縣124乙線為三灣與南庄兩鄉往來交通要道，也是遊客通行路線，不過，124乙線6.1公里至7.09公里處因路幅狹窄影響會車通行，居民與遊客長期反映希望能拓寬與124乙線其他路段路幅達12公尺相同，目前苗栗縣政府斥資1300餘萬正進行124乙線拓寬工程委託設計與監造案，可能朝原路拓寬方向前進，並將持續向中央爭取經費。

苗栗縣政府交通工務處表示，苗124乙線6.1公里至7.09公里處為6到8公尺寬 ，但124乙線其餘路段路幅為12公尺寬，導致路幅緊縮，且其間數個路段坡度較陡，發生駕駛視野不佳等問題，影響交通安全。

因苗124線為出入南庄老街交通幹道，公路局也獲邀多次前往會勘，地方認為苗124乙線部分路段路幅僅至8公尺，與其他路段達12公尺寬出現落差影響用路人安全 。

苗縣府交通工務處目前傾向採原路拓寬，可能設置上下邊坡擋土牆、懸臂板等，但其間部分路段因坡度及轉彎弧度大，可能透過截彎取直方式辦理。

