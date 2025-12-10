為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    苗124乙線部分路段路幅縮緊 苗縣府規劃拓寬

    2025/12/10 08:51 記者蔡政珉／苗栗報導
    苗124乙線部分路段路幅縮緊，苗縣府規劃拓寬。（資料照）

    苗124乙線部分路段路幅縮緊，苗縣府規劃拓寬。（資料照）

    苗栗縣124乙線為三灣與南庄兩鄉往來交通要道，也是遊客通行路線，不過，124乙線6.1公里至7.09公里處因路幅狹窄影響會車通行，居民與遊客長期反映希望能拓寬與124乙線其他路段路幅達12公尺相同，目前苗栗縣政府斥資1300餘萬正進行124乙線拓寬工程委託設計與監造案，可能朝原路拓寬方向前進，並將持續向中央爭取經費。

    苗栗縣政府交通工務處表示，苗124乙線6.1公里至7.09公里處為6到8公尺寬 ，但124乙線其餘路段路幅為12公尺寬，導致路幅緊縮，且其間數個路段坡度較陡，發生駕駛視野不佳等問題，影響交通安全。

    因苗124線為出入南庄老街交通幹道，公路局也獲邀多次前往會勘，地方認為苗124乙線部分路段路幅僅至8公尺，與其他路段達12公尺寬出現落差影響用路人安全 。

    苗縣府交通工務處目前傾向採原路拓寬，可能設置上下邊坡擋土牆、懸臂板等，但其間部分路段因坡度及轉彎弧度大，可能透過截彎取直方式辦理。

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播