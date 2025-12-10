為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    揭示醫檢師專業的工作日常 美女醫檢師「偵探日誌」AI動畫作品獲獎

    2025/12/10 08:47 記者吳俊鋒／台南報導
    李育茹的得獎動畫作品「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」。（胸腔病院提供）

    李育茹的得獎動畫作品「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」。（胸腔病院提供）

    為激發醫護人員的創意能力，衛生福利部舉辦全國醫護同仁AI動畫繪圖競賽，胸腔病院美女醫檢師李育茹以動畫「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」，揭露在高風險負壓實驗室中的操作情境，以及臨床抽血、結核菌檢驗等所需要的同理心與耐性，精彩呈現專業的工作內容，獲得佳作的肯定。

    該競賽為衛福部開設系列AI繪圖與動畫課程後的重要成果展，廣邀全國醫療與藝術愛好者投稿，作品由醫界、美術界、科技界、媒體界與電影界等各領域專家進行嚴格評審，選出最優秀的平面與動畫作品各20件。

    胸腔病院長黃紹宗表示，有逾300件優秀作品角逐，競爭激烈，李育茹能夠脫穎而出，相當難得，她的獲獎，不僅彰顯其動畫的亮眼表現，也是對醫護人員兼具創造力、敏銳度與溫度的最高讚禮。

    「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」成功揭示醫檢師扮演重要的幕後角色，為醫師診斷與治療提供關鍵依據，同時，透過小茹醫檢師與病人的溫馨互動，也傳達醫檢師兼具技術力、人文關懷，能在臨床環節中，有效緩解病人焦慮。

    李育茹從2004年開始從事醫檢師工作，資歷達21年，2014年到衛福部胸腔病院醫事檢驗科任職迄今，黃紹宗肯定她透過AI創作，成功將其職場專業性與溫度，以及不為人知的辛苦，真實呈現於大眾眼前，會持續鼓勵、支持同仁結合新科技，在提升醫療品質的同時，也能發揮多元創造力。

    李育茹提到，醫檢師的日常充滿挑戰與細節，有機會藉由創新媒介AI，將工作的專業、細心、耐性，以及人文關懷融為一體，生動呈現，讓更多民眾知道；她的獲獎，其實是對所有在醫療前線無私付出的醫檢師致上最高敬，真的很開心。

    胸腔病院醫檢師李育茹參加衛福部AI動畫繪圖競賽，獲得佳作。（胸腔病院提供）

    胸腔病院醫檢師李育茹參加衛福部AI動畫繪圖競賽，獲得佳作。（胸腔病院提供）

    李育茹的得獎動畫作品「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」。（胸腔病院提供）

    李育茹的得獎動畫作品「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」。（胸腔病院提供）

    李育茹的得獎動畫作品「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」。（胸腔病院提供）

    李育茹的得獎動畫作品「小茹醫檢師的醫學偵探日誌」。（胸腔病院提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播