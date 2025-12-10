國產燕麥收成、品質不輸進口貨 畜試所推動冬季輪作

國產燕麥纖維品質好，乳山羊適口性佳。（畜試所提供）

農業部畜產試驗所推動以輪作模式種植國產芻料用燕麥，具收成好、品質穩定、餵飼效果佳等優勢，不輸進口貨，且相對利潤較高，可完全取代，並能活化冬季休耕地，一舉數得。

畜試所指出，台灣冬季芻料常見短缺，加上進口飼料價格波動，面對挑戰，採適地適作的輪作模式生產國產燕麥，以在地的價格選購，比進口燕麥成本低，且達到相同的飼養效果，可有效解決問題，建議酪農選用。

請繼續往下閱讀...

畜試所表示，燕麥在台灣展現極佳的環境適應能力，晚熟燕麥品種的乾草產量每公頃達9公噸，扣除成本利潤可達4.1萬元，優於進口燕麥，且國產燕麥乾草的纖維組成適中，具備良好的消化率，經乳山羊餵飼試驗證實，具有極佳的適口性，攝食量與進口燕麥並無差異。

畜試所提到，在乳量、乳脂肪與乳蛋白等泌乳性能指標上，食用國產燕麥與進口燕麥表現一致，有產量高、穩定性好、適地性強、餵飼效果佳等優勢，且能與綠色環境給付所推動的友善輪作措施相輔相成，值得推薦。

畜試所強調，相較之下，生產利潤高的國產燕麥，已具備替代進口燕麥的實力，可完全取代，輪作方式不僅活化冬季休耕農地，也能建立在地生產、在地利用的低碳農業。

國產燕麥適應性佳，適合在冬季種植。（畜試所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法