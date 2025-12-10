為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    國產燕麥收成、品質不輸進口貨 畜試所推動冬季輪作

    2025/12/10 08:25 記者吳俊鋒／台南報導
    國產燕麥纖維品質好，乳山羊適口性佳。（畜試所提供）

    國產燕麥纖維品質好，乳山羊適口性佳。（畜試所提供）

    農業部畜產試驗所推動以輪作模式種植國產芻料用燕麥，具收成好、品質穩定、餵飼效果佳等優勢，不輸進口貨，且相對利潤較高，可完全取代，並能活化冬季休耕地，一舉數得。

    畜試所指出，台灣冬季芻料常見短缺，加上進口飼料價格波動，面對挑戰，採適地適作的輪作模式生產國產燕麥，以在地的價格選購，比進口燕麥成本低，且達到相同的飼養效果，可有效解決問題，建議酪農選用。

    畜試所表示，燕麥在台灣展現極佳的環境適應能力，晚熟燕麥品種的乾草產量每公頃達9公噸，扣除成本利潤可達4.1萬元，優於進口燕麥，且國產燕麥乾草的纖維組成適中，具備良好的消化率，經乳山羊餵飼試驗證實，具有極佳的適口性，攝食量與進口燕麥並無差異。

    畜試所提到，在乳量、乳脂肪與乳蛋白等泌乳性能指標上，食用國產燕麥與進口燕麥表現一致，有產量高、穩定性好、適地性強、餵飼效果佳等優勢，且能與綠色環境給付所推動的友善輪作措施相輔相成，值得推薦。

    畜試所強調，相較之下，生產利潤高的國產燕麥，已具備替代進口燕麥的實力，可完全取代，輪作方式不僅活化冬季休耕農地，也能建立在地生產、在地利用的低碳農業。

    國產燕麥適應性佳，適合在冬季種植。（畜試所提供）

    國產燕麥適應性佳，適合在冬季種植。（畜試所提供）

