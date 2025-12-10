為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台東智慧數據平台TTONE啟用 「災損救助通」加速農損救助

    2025/12/10 08:13 記者黃明堂／台東報導
    台東縣府國計處長李素琴說明TTONE智慧數據平台。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣府國計處長李素琴說明TTONE智慧數據平台。（記者黃明堂翻攝）

    台東縣政府昨天發表「城市數據共享平台（TTONE）」，推出四大智慧應用，宣告進入「資料驅動施政」的新里程碑。針對近年風災劇增所帶來的農損救助挑戰，TTONE 平台的核心應用「災損救助通」將加速農損勘查，加速核撥現金到農民手上。

    「災損救助通」整合了縣府農業處、各鄉鎮公所的申請資料、地政處的地籍資料，以及歷年的補助清冊。透過這套智慧系統，不僅能快速產出 多作物或災損的分布圖 輔助決策，更厲害的是，系統能自動比對歷年差異並快速勾稽，大幅縮短第一線承辦窗口的勘災與審查流程。這項效率的提升，將確保農民能夠更快獲得救助，不再讓冗長的紙本作業耽誤復耕時機。

    TTONE 平台導入了「智慧旅宿管理新模式」，將旅宿業的稽核流程全面 E化，透過自動比對中央與地方資料，大幅提升了行政稽查的效率，也讓觀光客能夠快速搜尋到安全、合法的住宿地點。縣府推出了「育見台東」一頁式服務，是專為婚後孕前到學齡階段的家庭設計，以清晰的 時間軸 呈現從孕前檢查、產後照護到入學前補助的完整福利。

    衛生局透過 TTONE 平台打造了「食安地圖」。這套系統介接了食品業者資料與稽查紀錄，並結合 GIS 圖資服務，不僅能減輕同仁業務負擔，加速行政效率，更可將 全縣食品業者的檢測結果公開 於地圖上。

    副縣長王志輝表示，縣政府將持續優化數據平台，深化跨處局協作，目標是讓資料成為前進的力量，邁向「決策精準、服務貼心」的智慧治理新階段。

