滿滿「台南味」！金馬贏家《大濛》7成場景+燒餅上鏡

台南民宿協會理事長周榮棠收藏古早物品，在這次《大濛》拍片派上用場。（記者洪瑞琴攝）

台南又一個「燒餅」紅到金馬！第62屆金馬最大贏家《大濛》橫掃最佳劇情片、原著劇本、美術設計、造型設計等4項大獎，還抱走觀眾票選最佳影片。電影裡讓觀眾瘋狂敲碗的阿月、趙公道吃的燒餅，其實就是台南東區崇德市場的燒餅老店！這段幕後花絮曝光後，「台南味」瞬間在網路炸開。

金馬美術大師王誌成在全美戲院放映會中分享，《大濛》超過7成場景都在台南取景。為了重現1950年代的年代感，劇組在鹽水的岸內影視基地搭景拍攝；劇中「國防醫學院」的畫面更是由多個地點組合而成，包括成功大學力行校區（市定古蹟原日本陸軍醫院）、原台糖倉庫搭建的福馬林池；「吳內科」場景取自市定古蹟陳一鶴醫師故居；甘蔗園與火車橋段則在烏樹林取景；鹽水月津港的河畔風光、百年老鋪「舊來發」的復古招牌也藏在場景裡。

不只景點，電影裡的道具也滿滿台南魂。片中有58件古早生活物件從茶攤到老桌椅，來自台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠的私人收藏。劇組把這些「寶物」搬上銀幕，成功打造真實又有溫度的年代生活場景，讓不少觀眾直呼：「根本穿越回去！」

其實，台南早已是影視圈的「熟面孔」。第57屆金馬得獎片《孤味》就有7成以上在台南拍攝，國民神劇《俗女養成記》用官田、後壁的日常風景圈粉無數；穿越話題劇《想見你》也在台南留下大量經典畫面；《我的婆婆怎麼這麼可愛》用滿滿台南庶民味拍出歡笑與生活感。金鐘大獎作品《斯卡羅》更是在鹽水岸內影視基地長期拍攝，帶動台南成為大型影視作品的重要基地。

也難怪市長黃偉哲曾開玩笑說，台南是「金鐘金馬寶地」。從金馬到金鐘，從電影到影集，台南的古城巷弄、特色市場、百年建築與庶民味，都成了影視創作最有魅力的靈感來源。影視魅力+台南美味，這就是最強雙主角！

金馬美術大師王誌成於8日在全美戲院放映會中分享幕後製作花絮。（記者洪瑞琴攝）

《大濛》電影中許多場景是在台南鹽水的「岸內影視基地」完成。（圖擷自黃偉哲臉書）

《大濛》劇中「吳內科」，場景取自台南陳一鶴醫師故居。（記者洪瑞琴攝）

《大濛》劇中「吳內科」，場景取自台南知名陳一鶴故居。牆角處即趙公道與二雄暗躲商謀刺殺特務范春的場景。（記者洪瑞琴攝）

成功力行校區日治時期紅磚建築，成了《大濛》片中「國防醫學院」取景之一。（記者洪瑞琴攝）

《大濛》片中出現的燒餅即來自「慶雲燒餅」台南在地老店。（記者洪瑞琴攝）

「慶雲燒餅」因《大濛》再度成為高人氣的「金馬獎燒餅」。（記者洪瑞琴攝）

