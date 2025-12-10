為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    濕冷體感更冷！ 氣象專家曝原因「我寧願選乾冷」

    2025/12/10 06:46 即時新聞／綜合報導
    林得恩指出，相同氣溫下，濕冷會比乾冷「更冷、更難受」；週六預計先濕冷，下週日再接著轉為乾冷。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    林得恩指出，相同氣溫下，濕冷會比乾冷「更冷、更難受」；週六預計先濕冷，下週日再接著轉為乾冷。（圖擷自林老師氣象站臉書）

    中央氣象署預報，今天（10日）東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，在相同氣溫下，濕冷會比乾冷「更冷、更難受」；週六（13日）預計先濕冷，下週日（14日）再接著轉為乾冷。

    林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，「濕冷感受更冷」的原因是人體倚靠「蒸發散熱」維持體溫，例如透過流汗、皮膚水分等，都可以或多或少平衡體溫變化。

    林得恩說，但若濕度增高，蒸發就會變慢，身體無法有效進行保暖或溫度調節。結果就是，濕冷時濕氣黏在皮膚上，感覺更刺冷，有種「冷會滲透進到骨頭內」的感覺。

    林得恩稱，再者因為水的導熱性高，比空氣的傳熱效率增快了25倍，也易導致熱量流失加快。所以，當空氣潮濕時，皮膚表面就像「被一層薄水包著」，熱流失速度變快，感覺也就更冷了。

    林得恩分析，與此同時濕冷天氣衣物容易吸濕變重、變冷，失去原本空氣層隔熱的效果，越穿越冷；衣物吸濕後，很容易就失去保暖功能。最後，遇到乾冷通常可透過增添衣物來解決，人體自主調節容易；濕冷則會讓你有種「怎麼穿都冷」的感覺。

    林得恩補充，週六預計先濕冷，下週日再轉為乾冷，林得恩說：「就冷與熱來說，個人當然是選擇『熱』；但若一定要選『冷』的話，我寧願選『乾冷』！」

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播