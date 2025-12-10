濕冷體感更冷！ 氣象專家曝原因「我寧願選乾冷」

林得恩指出，相同氣溫下，濕冷會比乾冷「更冷、更難受」；週六預計先濕冷，下週日再接著轉為乾冷。（圖擷自林老師氣象站臉書）

中央氣象署預報，今天（10日）東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲。台灣大學大氣科學博士林得恩指出，在相同氣溫下，濕冷會比乾冷「更冷、更難受」；週六（13日）預計先濕冷，下週日（14日）再接著轉為乾冷。

林得恩今天在臉書粉專「林老師氣象站」發布貼文稱，「濕冷感受更冷」的原因是人體倚靠「蒸發散熱」維持體溫，例如透過流汗、皮膚水分等，都可以或多或少平衡體溫變化。

林得恩說，但若濕度增高，蒸發就會變慢，身體無法有效進行保暖或溫度調節。結果就是，濕冷時濕氣黏在皮膚上，感覺更刺冷，有種「冷會滲透進到骨頭內」的感覺。

林得恩稱，再者因為水的導熱性高，比空氣的傳熱效率增快了25倍，也易導致熱量流失加快。所以，當空氣潮濕時，皮膚表面就像「被一層薄水包著」，熱流失速度變快，感覺也就更冷了。

林得恩分析，與此同時濕冷天氣衣物容易吸濕變重、變冷，失去原本空氣層隔熱的效果，越穿越冷；衣物吸濕後，很容易就失去保暖功能。最後，遇到乾冷通常可透過增添衣物來解決，人體自主調節容易；濕冷則會讓你有種「怎麼穿都冷」的感覺。

林得恩補充，週六預計先濕冷，下週日再轉為乾冷，林得恩說：「就冷與熱來說，個人當然是選擇『熱』；但若一定要選『冷』的話，我寧願選『乾冷』！」

