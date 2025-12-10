西半部日夜溫差大！今水氣減少 中南部須留意空品

中央氣象署表示，今天東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲。（資料照）

中央氣象署表示，今天（10日）東北季風減弱，水氣也逐漸減少，西半部為晴到多雲，東半部雲量仍偏多，基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島偶有零星短暫雨，下午起北部地區雲量會增多也有零星降雨機率。

氣溫方面，東半部雲量稍多，低溫約18至20度，高溫約24至25度，西半部雲量偏少，夜間清晨易有輻射冷卻作用，低溫約在16至18度，白天高溫會來到27至29度，西半部日夜溫差大。

請繼續往下閱讀...

離島天氣方面，澎湖多雲時晴，20至22度，金門晴時多雲，16至23度，馬祖陰時多雲短暫雨，15至20度。風力方面，今天恆春半島沿海及澎湖、馬祖易有平均風6級以上或陣風8級以上強風發生，白天風力逐漸減弱。

空氣品質方面，宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；中部、雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級。

明天（11日）東北季風稍增強，各地早晚稍涼；北部、東北部及東部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴。

週五（12日）至週六（13日）白天東北季風影響，北部、東北部天氣稍涼，其他地區早晚亦涼，週六晚起東北季風再增強或大陸冷氣團南下，北部及東北部氣溫下降；北部、東半部地區及恆春半島有局部短暫雨，基隆北海岸、大台北山區及東北部地區並有局部較大雨勢，其他地區為多雲到晴。

下週日（14日）、週一（15日）東北季風或大陸冷氣團影響，各地天氣偏冷；各地大多為晴到多雲，僅基隆北海岸、大台北山區、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨，下週日中部以北山區亦有零星短暫雨。

下週二（16日）東北季風或大陸冷氣團稍減弱，各地氣溫逐漸回升；各地大多為晴到多雲，僅東南部地區及恆春半島有零星短暫雨。

國際都市氣象：

亞洲、大洋洲

美洲

歐洲、非洲

中國

各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 20 - 30 19 - 27 21 - 28 20 - 27

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署網站）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法