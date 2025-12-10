12/10 各報重點新聞一覽

「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法三項修正案昨三讀通過，故意破壞海底電纜、輸氣管線及送水管線者，最高可處七年有期徒刑、罰一千萬元，並一律沒收犯案工具、船隻等。圖為海巡攔查涉嫌下錨拖斷海纜的中國權宜輪「宏泰輪」。（取自海巡署官網）

自由時報

海纜7法三讀通過3法 破壞海纜最高7年刑、罰千萬

立法院院會昨三讀通過「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法三項修正案，明定故意破壞海底電纜、輸氣管線及送水管線者，最高可處七年有期徒刑、罰一千萬元，並一律沒收犯案工具、船隻等。此外，新法也增訂過失犯刑責，過失破壞者處六個月以下有期徒刑、拘役或科兩百萬元以下罰金。

南韓電子入境卡 將我列為「中國台灣」 外交部：全面重新檢視台韓關係

南韓電子入境卡系統自今年二月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。對此，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨日表示，外交部也注意到台韓貿易存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係，並正在研擬可行因應方案，呼籲南韓政府儘快改正不當稱我等舉措。

高雄羅天義槍擊命案 主嫌潛逃通緝 5月因「閃兵案」與陳零九等藝人被拘提

高雄詐欺通緝犯羅天義今年八月慘遭槍殺身亡，橋頭地檢署偵結起訴九人，統籌策劃此案的主嫌范嘉榮及槍手等四人潛逃遭通緝，檢警追查發現，范嫌還涉入社會矚目的「閃兵案」，今年五月曾與男星陳零九、陳大天等人同一天被拘提到案。

聯合報

川普准輝達H200晶片輸陸 25%抽成費向台灣徵收

美國總統川普八日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中百分之廿五營收將支付給美國。他說，已告知中國國家主席習近平並獲正面回應。路透引述一名白宮官員表示，這筆百分之廿五抽成費用將以進口稅形式向晶片生產地台灣徵收。

中國時報

南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國（台灣）」，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨日表示，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係。（記者黃靖媗攝）

高雄羅天義槍擊命案主嫌范嘉榮已潛逃柬埔寨，還涉入社會矚目的「閃兵案」。（民眾提供）

