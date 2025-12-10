為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    12/10 各報重點新聞一覽

    2025/12/10 06:38
    「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法三項修正案昨三讀通過，故意破壞海底電纜、輸氣管線及送水管線者，最高可處七年有期徒刑、罰一千萬元，並一律沒收犯案工具、船隻等。圖為海巡攔查涉嫌下錨拖斷海纜的中國權宜輪「宏泰輪」。（取自海巡署官網）

    「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法三項修正案昨三讀通過，故意破壞海底電纜、輸氣管線及送水管線者，最高可處七年有期徒刑、罰一千萬元，並一律沒收犯案工具、船隻等。圖為海巡攔查涉嫌下錨拖斷海纜的中國權宜輪「宏泰輪」。（取自海巡署官網）

    自由時報

    海纜7法三讀通過3法 破壞海纜最高7年刑、罰千萬

    立法院院會昨三讀通過「海纜七法」中的電業法、天然氣事業法、自來水法三項修正案，明定故意破壞海底電纜、輸氣管線及送水管線者，最高可處七年有期徒刑、罰一千萬元，並一律沒收犯案工具、船隻等。此外，新法也增訂過失犯刑責，過失破壞者處六個月以下有期徒刑、拘役或科兩百萬元以下罰金。

    詳見海纜7法三讀通過3法 破壞海纜最高7年刑、罰千萬

    南韓電子入境卡 將我列為「中國台灣」 外交部：全面重新檢視台韓關係

    南韓電子入境卡系統自今年二月上線至今，入境、出境資料中的國家選項一直將台灣列為「中國（台灣）」。對此，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨日表示，外交部也注意到台韓貿易存在巨額逆差，顯示兩國關係仍有不對等之處，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係，並正在研擬可行因應方案，呼籲南韓政府儘快改正不當稱我等舉措。

    詳見南韓電子入境卡 將我列為「中國台灣」 外交部：全面重新檢視台韓關係

    高雄羅天義槍擊命案 主嫌潛逃通緝 5月因「閃兵案」與陳零九等藝人被拘提

    高雄詐欺通緝犯羅天義今年八月慘遭槍殺身亡，橋頭地檢署偵結起訴九人，統籌策劃此案的主嫌范嘉榮及槍手等四人潛逃遭通緝，檢警追查發現，范嫌還涉入社會矚目的「閃兵案」，今年五月曾與男星陳零九、陳大天等人同一天被拘提到案。

    詳見高雄羅天義槍擊命案 主嫌潛逃通緝 5月因「閃兵案」與陳零九等藝人被拘提

    聯合報

    川普准輝達H200晶片輸陸 25%抽成費向台灣徵收

    美國總統川普八日宣布美國開放出口輝達H200晶片到中國，其中百分之廿五營收將支付給美國。他說，已告知中國國家主席習近平並獲正面回應。路透引述一名白宮官員表示，這筆百分之廿五抽成費用將以進口稅形式向晶片生產地台灣徵收。

    詳見川普准輝達H200晶片輸陸 25%抽成費向台灣徵收

    稱我「中國（台灣）」…外交部全面檢視對南韓關係 提貿易逆差

    南韓在電子入境申報單稱呼我為「中國（台灣）」，從二月迄今未改正，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨在例行記者會表示，外交部全面重新檢視與韓國政府的關係，並研議可行的因應方案；他提到，對韓關係除了存在不當稱呼的問題外，也存在貿易逆差。

    詳見稱我「中國（台灣）」…外交部全面檢視對南韓關係 提貿易逆差

    中國時報

    外交部：全面檢視台韓關係、貿易逆差

    韓國電子入境卡申報系統，將台灣民眾出發地標示為「中國（台灣）」，此舉造成國人不必要困擾，經嚴正交涉後，迄未獲韓國正面回應。外交部9日表示，將全面檢視與韓國政府的關係，並特別提及台韓貿易存在巨額逆差，「顯示兩國關係仍有不對等之處」。雖未言明，但語帶威脅，似將對韓國採取報復行動。

    詳見外交部：全面檢視台韓關係、貿易逆差

    輝達H200銷陸 美分潤25％ 台灣輸美時徵收

    美國總統川普8日宣布，批准輝達（Nvidia）向大陸出口H200人工智慧（AI）晶片，美國政府並將從中抽取25％的分潤。據悉，分潤金將在H200從製造地台灣輸美時，以關稅方式徵收。此次白宮放寬出口限制，對輝達執行長黃仁勳是重大勝利。

    詳見輝達H200銷陸 美分潤25％ 台灣輸美時徵收

    南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國（台灣）」，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨日表示，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係。（記者黃靖媗攝）

    南韓電子入境卡系統將台灣列為「中國（台灣）」，外交部亞東太平洋司副司長劉昆豪昨日表示，外交部將「全面重新檢視」與南韓政府的關係。（記者黃靖媗攝）

    高雄羅天義槍擊命案主嫌范嘉榮已潛逃柬埔寨，還涉入社會矚目的「閃兵案」。（民眾提供）

    高雄羅天義槍擊命案主嫌范嘉榮已潛逃柬埔寨，還涉入社會矚目的「閃兵案」。（民眾提供）

