    首頁 > 生活

    未通過HACCP認證! 利塔漁市白蝦仁標示不實 台中食安處重罰

    2025/12/10 00:38 記者蔡淑媛／台中報導
    為杜絕進口牡蠣混充國產蚵、低價魚假冒高價魚等不實標示情形，食安處稽查產地標示及「特定魚種品名標示，涵蓋超市、傳統市場、美食街及網購平台。（食安處提供）

    為杜絕進口牡蠣混充國產蚵、低價魚假冒高價魚等不實標示情形，食安處稽查產地標示及「特定魚種品名標示，涵蓋超市、傳統市場、美食街及網購平台。（食安處提供）

    台中市食安處公布稽查市售水產品結果，有4件未依規定標示，其中利塔漁市的開背白蝦仁（500g/包）標示宣稱「低脂、高蛋白、通過HACCP認 證」等標語，經查該業者並無通過HACCP認證，產品脂肪含量也未達包裝食品營養，營養標示不符規定遭裁罰4萬元，另3件未加貼中文標示的產品，已移請來源地主管機關依法處理。

    為杜絕進口牡蠣混充國產蚵、低價魚假冒高價魚等不實標示情形，食安處推動「市售牡蠣產地標示稽查」及「特定魚種品名標示專案」，涵蓋超市、傳統市場、美食街及網購平台，要求業者落實原產地及品名標示，共4件未依規定標示，均已依法處辦。

    除了利塔漁市的開背白蝦仁，另3件分別為緣起豆坊的金磨坊魚豆腐、啟程工作室的衛龍風吃海帶，外包裝皆未加貼中文標示，分別移請新北市衛生局查處，已各裁罰3萬元，以及養心一品企業的每果時光也違規，函請金門縣衛生局查辦。

    食安處提醒，包裝食品必須清楚標示品名、內容物、淨重、製造或進口商資料、原產地、有效日期、營養標示等資訊，字體大小須符合規定，且不得易脫落；散裝食品則需以標示牌呈現品名及產地，如未落實標示義務，將依《食品安全衛生管理法》處3萬至300萬元罰鍰。

    若品名標示與實際不符，如以「鱈魚」誤導消費者購買「圓鱈」或「扁鱈」，最高可罰至400萬元；一旦檢出動物用藥超標，業者最高可面臨2億元罰鍰，並須依指示進行回收或銷毀。

    食安處呼籲，消費者購買水產品時，應留意標示資訊是否完整，選擇信譽良好的品牌與通路，如有疑慮可主動向業者查證，以保障自身權益，也提醒業者務必遵循標示規範與用藥要求，建立誠信經營形象，與市府共同打造透明、安全且值得信賴的消費環境。相關查核成果可至「台中食藥安智慧雲—食安 GIS 專區」查詢（https://gov.tw/eyJ）。

