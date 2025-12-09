俯瞰人間、直抵心靈！「上帝的視界」空拍攝影展10日起中壢藝術館登場

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴和她的作品。（記者李容萍攝）

桃園市擁有「珠心算雙十段」的珠心算老師施美鈴，因熱愛攝影創立桃園市攝影研究學會擔任理事長，本月10日至21日她結合學會秘書長鄒運發、學術長葉英明在中壢藝術館第一展覽室聯合展出「上帝的視界─影像的重新詮釋攝影展」，3人以空拍藝術為核心，展出73件作品，透過空拍攝影的照片及天馬行空的組合作品，以創新模式形成一幅幅獨特而有生命力的畫面，讓觀者可以突破地表限制，感受前所未見的自然紋理與城市脈動。

施美鈴說，此展以「上帝的視界─影像的重新詮釋」為主題，以「空拍」做為上帝的眼睛，將平常看不到的世界，透過空拍機拍攝台灣及世界各地的自然景觀、城市結構、稻田、山川、海岸、人文等。透過空拍攝影的照片，以及天馬行空的組合作品，重新詮釋人類視野下的大地景觀。這些照片以創新模式交織，形成一幅幅獨特而富有生命力的畫面，彷彿置身於上帝的視角，俯瞰萬物。

請繼續往下閱讀...

葉英明也說，3人以拼貼的自主性與組合的隨機性，挑戰傳統攝影的表現形式，打破現實與抽象的界限。在這項展覽中，影像不再只是對現實的再現，成為一種由觀者主導的自組裝，帶領觀者進入一個充滿想像力、詩意的世界，從新的視角重新審視我們與自然、與世界的關係。

10日下午2點將舉辦攝影展開幕茶會。

桃園市攝影研究學會理事長施美鈴的作品。（施美鈴提供）

桃園市攝影研究學會學術長葉英明參展「上帝的視界─影像的重新詮釋攝影展」。（葉英明提供）

桃園市攝影研究學會學術長葉英明的作品。（葉英明提供）

桃園市攝影研究學會秘書長鄒運發參展「上帝的視界─影像的重新詮釋攝影展」。（鄒運發提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法