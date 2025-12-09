元智醫護學院師生深入中壢鄰里 傳授急救技能提升社區韌性

師生教導民眾如何正確使用止血帶 。（元智大學提供）

響應「當危機來臨時」台灣全民安全指引近期由桃園市各里里長陸續發送到家戶，元智大學醫護學院為落實大學社會責任、提升社區自救互助能力，近日深入校園周邊四大里鄰，與桃園市中壢區莊敬里、永福里、中山里與中正里，推動「韌性台灣 × 災難應變力課程」。透過情境式教學與急救技能實作，引導居民掌握關鍵的防災與急救知識，成為社區安全的第一線守護者，課程深獲在地民眾高度肯定。

醫護學院院長陳芸表示，該計畫獲教育部高教深耕USR HUB支持，由醫護學院統籌規劃並執行，串聯護理學系教師、行政人員與學生參與。從前置規劃、場地動線設計、器材準備，到現場急救示範、居民分組指導與安全維護，都由團隊一手整合。課程內容涵蓋災難情境下最實用的急救能力，包括傷口處理、止血包紮、骨折固定、替代物資應急、環境安全判斷等，並透過示範搭配實作，讓居民「學得會、做得到」。

陳芸說，透過與居民的直接互動，不僅讓學生體會「護理專業不只在醫院」，更理解守護社區同樣是護理的重要使命。學生在真實場域中被需要、能貢獻，對專業角色的認同感也因此深化。

參與活動的護理系張姓大二學生也說，第一次帶領社區民眾練習止血與包紮，深刻感受到課堂所學真的能派上用場，長輩們很願意學，「我們講一步、他們就跟著做一步。」看到他們成功完成的笑容，真的很感動；另一位林同學則說，災難無法預測，因此希望無論在醫院或日常生活中，都能成為他人的依靠。

元智大學並感謝桃園市議員謝美英協助牽線，協調各里辦公處與社區發展協會，使課程得以順利落地每一個社區。「韌性台灣 × 災難應變力課程」展現元智大學深耕地方的決心。未來醫護學院也將持續推動跨院系合作，結合臨床與教育專長，協助社區提升自救互救能力，同時培養具備社會關懷與實務能力的新世代護理人才。

元智大學醫護學院深入社區，推動「韌性台灣 × 災難應變力課程」。（元智大學提供）

講師示範止血帶的鬆緊與血流的關係。（元智大學提供）

講師示範骨折時固定方法。（元智大學提供）

