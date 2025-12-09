民汐線台北市段交新北營運 北市捷運局：汐東線、基捷同路網事權統一

捷運民汐線與汐東線、基隆捷運將構成同一路網。（北市捷運局提供）

規劃中的捷運民生汐止線（簡稱民汐線）台北市段，串聯新北市負責的捷運汐止東湖線、基隆捷運路網，LRRT系統，共用社后及八堵機廠、共享營運維修資源，同一個行控中心指揮調度，興建完成後將由新北市營運，事權統一。台北市捷運局表示，民汐線已規劃增加採購列車，會視實際營運需求彈性調度。

民汐線台北市段長約11.02公里，規劃行經台北市大同、中山、松山、內湖及新北市汐止區，共有9座車站，起於民生西路與重慶北路口，沿著民生東路、新湖一路、成功路、民權東路等路段，中途可轉乘淡水信義線、中和新蘆線、文湖線、環狀線東環段，最後銜接至汐東捷運。

雙北市府對於跨縣市路網經營有一致共識，同一系統路線由同一營運機構負責經營。捷運局指出，汐東捷運及基隆捷運計畫經中央核定，確定由新北市政府擔任地方主管機關，負責興建和營運。民汐線台北市段綜合規劃報告去年提送交通部審議，尚未核定，中央要求需先協調營運機構，三條路線構成同一路網，由同一單位負責營運。

依據目前推動進度，汐東線將先通車（預計2032年完工），接著是基捷（預計2033年完工），最後才是民汐線台北市段。

列車營運調度會否影響台北市民權益？捷運局說，民汐線台北市段綜合規劃報告已規劃增加採購列車，並依營運需求在台北市段規劃設計提供短的班距，可視實際營運運量需求，彈性調度列車，未來通車前初履勘委員也會驗證行駛班距。

關於交會轉乘車站票證整合，捷運局指出，雙北已進行合作討論，收益分配上，路線營運若僅靠票箱收入難以支持，仍須靠場站空間及車廂出租廣告、商場等業外收入，營運收支才能勉強達到平衡，現行已通車各捷運線的業外收入，皆歸於負責的營運單位，補貼營運成本不足。

