高雄「朴寶劍樹」在中央公園！ 百年老榕樹意外爆紅

高雄「朴寶劍樹」位在中央公裡，是棵樹齡近百年的「老榕樹」，因韓星朴寶劍運動時再度造訪，意外爆紅。（記者李惠洲攝）

南韓男神朴寶劍日前參加高雄2025 Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典），結束後在IG發布多張當天合照，其中有一張照片是位在中央公園裡樹齡近百年的「老榕樹」，這是他二度分享這棵老樹的照片，也讓「寶劍樹」意外成為知名景點。

朴寶劍今年8月於高雄舉辦粉絲見面會，當時在中央公園慢跑時看見一棵位在高雄中央公園的「老榕樹」，這棵老樹氣根不斷往外擴張，範圍廣大如八爪章魚般無限延伸，朴寶劍覺得十分特別罕見，將這棵「老榕樹」拍照記錄下來分享，粉絲從此稱其為「寶劍樹」。想不到朴寶劍這一次AAA二訪高雄，再度重返這棵「老榕樹」，並與好友女星惠利一同拍照入境，可見朴寶劍對這棵「老榕樹」情有獨鍾。

這棵號稱「朴寶劍樹」的老榕樹位在高雄中央公園北側，靠近民生二路與中山一路，樹齡近百年，也公園裡許多長輩們喜歡休息運動的據點，由於榕樹氣根粗壯穩固，很多長輩會坐在上面聊天、拉筋、拉腿、躺著休憩等，但樹上面也有標示禁止攀爬。目前在Google地圖搜尋「寶劍樹Bo Gum Tree」，地標就會直接定位，意外成為知名景點。

朴寶劍這二度造訪高雄，再度重返這棵百年「老榕樹」，並與好友女星惠利一同拍照入境。（翻攝IG/bogummy）

高雄「朴寶劍樹」位在中央公園裡，是棵樹齡近百年的「老榕樹」，其氣根錯綜複雜獨特而名。（記者李惠洲攝）

高雄「朴寶劍樹」位在中央公園裡，是棵樹齡近百年的「老榕樹」，其氣根錯綜複雜獨特而名。（記者李惠洲攝）

這棵樹齡近百年的「老榕樹」，其氣根錯綜複雜，也有人稱「超級八爪椅」或是「復健椅」。（記者李惠洲攝）

這棵樹齡近百年的「老榕樹」就像是八爪章魚般無限延伸擴張。（記者李惠洲攝）

高雄「朴寶劍樹」全景樣貌。（記者李惠洲攝）

