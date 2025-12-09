為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄「朴寶劍樹」在中央公園！ 百年老榕樹意外爆紅

    2025/12/09 20:31 記者李惠洲／高雄報導
    高雄「朴寶劍樹」位在中央公裡，是棵樹齡近百年的「老榕樹」，因韓星朴寶劍運動時再度造訪，意外爆紅。（記者李惠洲攝）

    高雄「朴寶劍樹」位在中央公裡，是棵樹齡近百年的「老榕樹」，因韓星朴寶劍運動時再度造訪，意外爆紅。（記者李惠洲攝）

    南韓男神朴寶劍日前參加高雄2025 Asia Artist Awards（AAA亞洲明星盛典），結束後在IG發布多張當天合照，其中有一張照片是位在中央公園裡樹齡近百年的「老榕樹」，這是他二度分享這棵老樹的照片，也讓「寶劍樹」意外成為知名景點。

    朴寶劍今年8月於高雄舉辦粉絲見面會，當時在中央公園慢跑時看見一棵位在高雄中央公園的「老榕樹」，這棵老樹氣根不斷往外擴張，範圍廣大如八爪章魚般無限延伸，朴寶劍覺得十分特別罕見，將這棵「老榕樹」拍照記錄下來分享，粉絲從此稱其為「寶劍樹」。想不到朴寶劍這一次AAA二訪高雄，再度重返這棵「老榕樹」，並與好友女星惠利一同拍照入境，可見朴寶劍對這棵「老榕樹」情有獨鍾。

    這棵號稱「朴寶劍樹」的老榕樹位在高雄中央公園北側，靠近民生二路與中山一路，樹齡近百年，也公園裡許多長輩們喜歡休息運動的據點，由於榕樹氣根粗壯穩固，很多長輩會坐在上面聊天、拉筋、拉腿、躺著休憩等，但樹上面也有標示禁止攀爬。目前在Google地圖搜尋「寶劍樹Bo Gum Tree」，地標就會直接定位，意外成為知名景點。

    朴寶劍這二度造訪高雄，再度重返這棵百年「老榕樹」，並與好友女星惠利一同拍照入境。（翻攝IG/bogummy）

    朴寶劍這二度造訪高雄，再度重返這棵百年「老榕樹」，並與好友女星惠利一同拍照入境。（翻攝IG/bogummy）

    高雄「朴寶劍樹」位在中央公園裡，是棵樹齡近百年的「老榕樹」，其氣根錯綜複雜獨特而名。（記者李惠洲攝）

    高雄「朴寶劍樹」位在中央公園裡，是棵樹齡近百年的「老榕樹」，其氣根錯綜複雜獨特而名。（記者李惠洲攝）

    高雄「朴寶劍樹」位在中央公園裡，是棵樹齡近百年的「老榕樹」，其氣根錯綜複雜獨特而名。（記者李惠洲攝）

    高雄「朴寶劍樹」位在中央公園裡，是棵樹齡近百年的「老榕樹」，其氣根錯綜複雜獨特而名。（記者李惠洲攝）

    這棵樹齡近百年的「老榕樹」，其氣根錯綜複雜，也有人稱「超級八爪椅」或是「復健椅」。（記者李惠洲攝）

    這棵樹齡近百年的「老榕樹」，其氣根錯綜複雜，也有人稱「超級八爪椅」或是「復健椅」。（記者李惠洲攝）

    這棵樹齡近百年的「老榕樹」就像是八爪章魚般無限延伸擴張。（記者李惠洲攝）

    這棵樹齡近百年的「老榕樹」就像是八爪章魚般無限延伸擴張。（記者李惠洲攝）

    高雄「朴寶劍樹」全景樣貌。（記者李惠洲攝）

    高雄「朴寶劍樹」全景樣貌。（記者李惠洲攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播