    首頁 > 生活

    中小學生喝能量飲料提神 教部強調充足睡眠、規律作息重要性

    2025/12/09 19:59 記者林曉雲／台北報導
    中小學生喝能量飲料提神，引發社會關注。（資料照）

    

    中小學生飲用提神飲料的情況愈來愈普遍，時代力量主席王婉諭示警，此類飲品對仍在發育階段的孩子，可能造成的健康風險與背後反映的深層壓力。教育部今（9日）回應，強調充足睡眠與規律作息的重要性，提醒學生避免以能量飲料或其他提神飲料維持精神，並請家長關心學生正常作息、充睡眠，以維護學生健康。

    教育部說明，教育部訂有「校園飲品及點心販售範圍」，學校應依該範圍販售飲品，包含高級中等學校販售之包裝食品需取得台灣優良農產品 （CAS）、台灣優良食品（TQF）、產銷履歷農產品（TAP）標章或校園食品標章。

    教育部指出，依據衛福部建議，12至18歲青少年每天咖啡因攝取量應在100毫克以內，市售能量運動飲料內容物多為營養添加劑、咖啡因及大量精緻糖，成長期之青少年需充足睡眠維持身心健康良好生活狀態，倘不當攝取咖啡因恐造成失眠，另攝取過多糖分可能致使體位肥胖。

    教育部表示，為了使學生健康生長及培養正確生活習慣，教育部將持續透過健康飲食教育，協助學生學習辨識食品標示、了解熱量計算方式、選擇均衡飲食等正確飲食觀念，提升面對能量飲料及高咖啡因飲品的判斷能力。

    而教育部國教署持續推動「健康促進學校計畫」，以「學校本位．身心健康」及「賦能倡議．五正四樂」為推動架構，涵蓋正向情緒、參與、關係、意義、成就，以及樂動、樂活、樂食、樂眠等面向，其中「樂眠」特別強調充足睡眠與規律作息之重要性，以維護學生健康。

