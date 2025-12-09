為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    2025桃園青創博覽會引爆新創浪潮 攜手Plug and Play展現全球創新力

    2025/12/09 19:57 記者李容萍／桃園報導
    桃園市長張善政（中）等人參觀「2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」各參展團隊和聽取簡報。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（中）等人參觀「2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」各參展團隊和聽取簡報。（記者李容萍攝）

    由桃園市政府青年事務局主辦「2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」今（9）日在桃園會展中心登場。本次展會攜手全球知名加速器Plug and Play，以「從桃園前進全球」為主題，匯聚新加坡、泰國、韓國、法國、印度、印尼、宏都拉斯及台灣等8國新創團隊，超過120組團隊於8大領域展出，展現國際新創能量。

    桃園市長張善政到場替青年創業者打氣，他表示，桃園近年積極強化創業生態系，本次博覽會也因國際知名加速器 Plug and Play（PnP）於今年正式落腳桃園而更具象徵意義。回顧兩年前他曾赴美拜會PnP創辦人，親自邀請其來台發展。經多輪協商後，PnP於今年6月在虎頭山創新園區設置據點，並展開年度兩梯次的新創選拔，協助青年團隊接軌美國矽谷資源，截至目前為止，已有團隊獲國際創投關注洽詢，顯示桃園已成功打開台灣新創走向世界的窗口。

    張善政指出，PnP的加入，不僅強化桃園與全球創業版圖的連結，也整合青年局多年累積的青創基地、加速器與跨域人才資源，使青年創業從在地起步走向全球布局。期盼未來桃園能成為國內創新聚落的核心，吸引周邊國家團隊在此進行鏈結與試煉，將台灣打造成亞太區具指標性的創新集散地。

    PnP副總裁Johannes Rott表示，非常高興今年能正式在桃園設立據點，並協助台灣新創拓展國際市場。PnP至今已輔導超過20家台灣新創團隊，透過企業、創投與學研合作持續推動台灣創新生態圈發展，未來也將延續動能，協助台灣孕育下一家具國際競爭力的本土「獨角獸企業」，打造更具全球競爭力的新創舞台。

    桃園市青年局長侯佳齡表示，本屆以「八方匯聚、新創齊飛」為主軸，邀集8國加速器共同策展，展區涵蓋八大主題、近 120組團隊，並有32組進行創業簡報，希望透過展會促成合作、投資與募資成果。她指出，由市府桃園天際線加速器長期培育的「富據智能」以AI防溺技術成功前進日本、美國，是桃園新創能量的代表案例。

    侯佳齡說明，以A8桃園智慧產業加速器與桃園天際線兩大基地作為新創推動引擎，提供POC驗證、國際媒合、VC聯繫等資源，並結合新光、PnP等國際夥伴，引薦更多在地新創走向全球，使桃園逐步成為具有競爭力的國際創新基地。

    桃園市長張善政（中）等人出席「2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」開幕式。（記者李容萍攝）

    桃園市長張善政（中）等人出席「2025桃園青創博覽會Taoyuan Future Peak」開幕式。（記者李容萍攝）

